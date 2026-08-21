Foto: Reprodução/SCMP/QQ Raio-x mostra a barra de ouro de 4 centímetros que ficou presa no estômago da menina

Uma menina de 5 anos engoliu por acidente uma barra de ouro de 50 gramas no norte da China e precisou ser atendida com urgência para retirada do objeto do estômago. Ela se recuperou e ficou bem. A história, porém, virou alvo de brincadeiras, depois que os pais dela a apelidaram de “besta devoradora de ouro”, nome que tem relação com criatura do folclore chinês associada à riqueza.

O caso aconteceu no dia 16 de agosto e foi atendido em um Hospital Infantil de Pequim , lidago à Universidade da Capital. A menina chegou ao socorro seis horas depois de ter engolido a barra de ouro, de 4 centímetros de comprimento.

Um exame dedemonstrou que a barra ficou presa no estômago, uma situação crítica devido ao quão duro e denso é o objeto e também pela chance de arranhar e causar danos sérios no trato intestivo, como perfurações e sangramentos.

Segundo o South China Morning Post, a família disse que procurou várias clínicas até chegar no hospital com a estrutura necessária para a retirada emergencial da barra de ouro. A cirurgia era considerada complexa, mas teve sucesso.

A barra de ouro foi removida com uma técnica chamada laço endoscópico. Com isso, a menina teve boa recuperação e manteve quadro de saúde estável.

Ocorrências de saúde com crianças engolindo objetos são relativamente comuns. As autoridades alertam que é preciso manter atenção nos filhos e tentar tirar pequenos objetos do alcance deles.





História chamou a atenção da comunidade local

Nas redes chinesas, a história repercutiu pela relação com o folclore e a cultura, mas também pelo objeto inusitado e caro que a pequena engoliu. Na China, é comum que o apelido “fera devoradora de ouro” seja dado às crianças, devido ao alto custo envolvido em ter um filho.

O símbolo é amplamente conhecido. Marcas também costumam vender objetos dourados com formas de bestas ou feras, em referência à criatura folclórica. Até mesmo videogames possuem esse tipo de referência, com fases ou monstros.

Outro ponto que virou alvo de comentários foi a família ter uma barra de ouro de 50 gramas e 4 centímetros em casa, um objeto caro e raro. “O quão rica essa família deve ser?”, comentaram alguns dos internautas.