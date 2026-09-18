9News Tubarão foi avistado na praia de Sorrento, em Perth, na Austrália

Um homem foi morto por um tubarão na manhã desta sexta-feira (18) enquanto nadava na praia de Sorrento, em Perth, na Austrália.

Segundo testemunhas, logo após o ataque, foi possível ver sangue na água.

Minha amiga disse: 'Jac, acho que houve um ataque de tubarão', e eu olhei para o oceano e vi uma poça de sangue. Jacqui Rapaic, testemunha do ataque.

















Eu não conseguia acreditar na quantidade de sangue que saiu de um corpo humano. Ryan Rowe, morador local e testemunha do ataque.





A polícia local informou que a área foi interditada e que, apesar das buscas, o corpo da vítima ainda não foi encontrado.

Somente neste ano, o país registrou cinco ataques fatais de tubarão, incluindo um menino de 12 anos que morreu após ter sido mordido por um tubarão-touro em janeiro, no porto de Sydney.

*Estagiária sob supervisão



