Reprodução/Metsul Ciclone

Um ciclone deve atingir as águas do mar da Região Sul do Brasil durante este final de semana. No mesmo período, as previsões indicam que a chuva deve voltar a atingir a região, porém, segundo os meteorologistas da Metsul, ela não tem relação direta com o ciclone.

De acordo com os especialistas, o fenômeno não vai atuar diretamente sobre o Sul.

Por outro lado, a baixa pressão que dá origem ao sistema vai passar sobre a região. Sendo assim, ela é responsável pela chuva.

Segundo a Metsul, a previsão é de que terá volumes altos em algumas áreas, e com risco de temporais isolados.

Neste momento, a região está sob a influência de um grande centro de alta pressão atmosférica que atinge o Oceano Atlântico a leste da região, com 1030 hPa.

Essa condição garante um tempo firme e sol. Porém, os meteorologistas informaram que a influência desta alta pressão vai cessar gradualmente entre esta sexta-feira (18) e o sábado (19).

Com isso, o tempo volta a ficar instável na região. A previsão indica chuva para os três estados do Sul, com as instabilidades sendo registradas por vários dias seguidos.

A instabilidade ainda vai trazer grandes acumulados de chuva, com riscos de ocorrências e transtornos causados pelo alto volume de água.

Ainda neste sábado (19), uma área de baixa pressão vai se deslocar do Paraguai e da Argentina. O sistema atinge a região e reforça ainda mais a instabilidade, trazendo mais chuva para todo o final de semana, inclusive para domingo (20).

De acordo com a Metsul, a chuva deve ser localmente forte e haverá o risco de alguns temporais isolados.

Os especialistas também explicaram que outro ponto importante a se levar em conta é que o ciclone não será intenso e vai atuar sobre o mar. Sendo assim, não há expectativa de vento forte e intenso.

O vento forte causado pelo sistema deve ficar apenas em mar aberto. Mas, ainda de acordo com a previsão, a baixa pressão vai trazer intensificação do vento, com rajadas que atingem parte do Rio Grande do Sul.

A previsão indica a ventania no final do sábado e no começo do domingo, afetando mais a região da costa gaúcha.

Esta mesma baixa pressão se afasta para o mar na segunda-feira (21). Ela vai se distanciar rapidamente do continente e, à medida que se aprofunda, o sistema se converte em um ciclone.

Os dados indicam que o sistema será fraco, sem grande intensidade, conforme informou a Metsul.

Previsão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma nova rodada de tempestades é esperada para o Sul durante este final de semana.

De acordo com a previsão, as nuvens aumentam sobre parte da região já durante a tarde desta sexta-feira (18), trazendo chuvas e trovoadas. Inclusive, há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

No sábado (19), o tempo segue instável, com chuva forte e trovoadas em grande parte da região Sul. Neste dia, há um aviso laranja de perigo para tempestades, válido para o Paraná, parte de Santa Catarina e no norte e noroeste do Rio Grande do Sul.

A previsão indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo.

Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.



