Reprodução Wikimedia Commons/Gary Rinaldi from USA Tubarão

Um surfista de 50 anos foi atacado por um tubarão na manhã desta segunda-feira (14), na praia de Glenfield, ao norte de Geraldton, na Austrália, segundo a ABC News.

Um porta-voz do Serviço de Saúde Rural da Austrália Ocidental (WACHS) afirmou que o homem, posteriormente identificado como Mel Ismail, foi levado às pressas para o hospital em estado grave, mas estável.

Segundo as autoridades, a praia foi fechada e as pessoas foram aconselhadas a evitar o local.

Após o ataque, a deputada de Geraldton e Ministra Sombra das Pescas, Kirrilee Warr, solicitou, em um comunicado destinado ao governo estadual, a revisão das políticas de prevenção a ataques de tubarão.

Sabemos que milhões de dólares estão sendo investidos nessa estratégia de mitigação, mas simplesmente não basta ficar parado dizendo 'temos essa estratégia', sem saber se ela funciona. Kirrilee Warr, deputada de Geraldton e Ministra Sombra das Pescas

















A Austrália registrou, somente em 2026, 59 ataques de tubarão. O país lidera o ranking mundial à frente dos Estados Unidos, com 58.

Das 180 espécies presentes nas águas australianas, quatro são responsáveis pela maioria dos incidentes: o tubarão-touro, o tubarão-tigre, o tubarão-branco e o tubarão-galha-branca-oceânico.

*Estagiária sob supervisão



