Reprodução/Polícia local Dendermonde Pedreiros encontram tesouro de R$ 54 milhões escondido em casa na Bélgica

Pedreiros que reformavam uma casa na Bélgica descobriram barras e moedas de ouro avaliadas em € 9 milhões (R$ 54 milhões na cotação atual) escondidas nas paredes do porão no início desta semana.

Os operários encontraram o tesouro enquanto perfuravam o chão para instalar novos canos de esgoto em uma propriedade na região de Flandres, no norte do país.

Após o início das investigações, as autoridades alertaram as pessoas para que não fossem até a casa em busca de novos tesouros. Segundo os agentes, o local estava “revirado de cabeça para baixo” e todo o ouro já havia sido levado para uma área segura.

A descoberta despertou a discussão sobre quem terá direito ao tesouro, já que tanto os pedreiros quanto a instituição de caridade proprietária do imóvel podem ter direito a reivindicá-lo.

Em entrevista à emissora pública belga VRT, um dos operários contou que a primeira reação foi de espanto.

“A princípio, pensei que fossem moedas de 1 euro. Mas depois vimos também uma pepita de ouro ali. Foi aí que percebemos que era algo maior.”

Após encontrarem o tesouro, os trabalhadores acionaram as autoridades. Eles afirmaram que ficar com o achado seria considerado roubo.

Reprodução/Polícia de Dendermonde Pedreiros encontram tesouro de R$ 54 milhões escondido em casa na Bélgica





O imóvel pertence à CAW Oost-Vlaanderen, instituição que presta serviços de assistência social em Dendermonde, cidade com cerca de 47 mil habitantes. O diretor da entidade, Geert Hillaert, afirmou que espera que o tesouro possa futuramente ser usado para financiar projetos e ações da organização.

Com quem ficará o tesouro?

O proprietário legítimo do tesouro tem cinco anos para reivindicá-lo, de acordo com a legislação belga. O promotor responsável pelo caso, porém, afirmou que ainda não sabe quem pode ser o dono original do ouro.

Caso ninguém se apresente dentro do prazo, a legislação determina que um tesouro escondido em propriedade alheia seja dividido entre a pessoa que o encontrou e o proprietário do imóvel.

A regra, no entanto, só se aplica caso seja comprovado que o dinheiro não tem origem criminosa.