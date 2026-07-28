Representação gerada por Inteligência Artificial - iG Jazida em meio a montanha com ouro encrustado no quartzo





Geólogos encontraram uma jazida de ouro com mais de 300 toneladas e avaliada em 600 bilhões de yuans, mais de R$ 400 bilhões. O metal foi localizado no campo aurífero de Wangu, na província de Hunan, na China. A área já era explorada, mas as estruturas se revelaram muito maiores do que o previsto.

Reprodução/Pexels Veios de ouro encrustados em quartzo branco





As perfurações do Instituto Geológico de Hunan encontraram mais de 40 veios de ouro encrustados em quartzo até os 2 mil metros de profundidade. O especialista em prospecção da associação, Chen Rulin, contou que muitos dos núcleos de rocha perfurados exibiam ouro visível.

Uma tonelada de minério da faixa dos 2 mil metros chegou a conter 138 gramas do metal. Chen Rulin

Tal amostragem representa uma jazida lotada de ouro. Para se ter ideia, a maior parte das minas comerciais trabalha com minério de menos de 10 gramas por tonelada. O depósito de Wangu pode ser, portanto, 13 vezes mais produtivo.

Representação gerada por Inteligência Artificial - iG Jazida de ouro





A projeção da quantia de ouro é feita a partir de perfurações, análises de amostras, medições da espessura dos veios e modelos em três dimensões do subsolo. Ademais, os pesquisadores ainda esperam cerca de mil toneladas em camadas mais profundas, perto dos 3 mil metros de profundidade.

Se confirmado o volume, Wangu entraria para a lista das maiores jazidas de ouro já documentadas. A mina ultrapassaria o depósito South Deep, na África do Sul, avaliado em torno de 900 toneladas. Apesar disso, um depósito rico costuma demorar para iniciar a produção, podendo levar de 10 a 20 anos segundo o World Gold Council, instituição que reúne os principais produtores de minérios do mundo.



