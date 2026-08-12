Fotos: Raquel Lopes /arquivo pessoal A Lua encobrindo o Sol durante o eclipse solar visto de Viseu, em Portugal

O eclipse solar total registrado nesta quarta-feira (12) transformou o céu do Hemisfério Norte e chamou a atenção de moradores de vários países que acompanharam e registraram o fenômeno. O eclipse solar total ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e bloqueia completamente a luz solar em uma estreita faixa da superfície terrestre.

Segundo a Agência Espacial Americana (NASA), foi o primeiro eclipse solar total registrado em mais de dois anos

O evento não foi visível do Brasil, nem mesmo de forma parcial, e só pode ser acompanhado pela internet pelos brasileiros, por meio de transmissão realizada pelo Observatório Nacional (ON) ou pela NASA.

Mas no Hemisfério Norte, o eclipse garantiu um espetáculo para milhões de pessoas vivem em áreas onde foi possível acompanhar a sua totalidade.

O fenômeno começou de forma parcial às 12h34, no horário de Brasília, e sua fase total teve início às 13h58, no extremo norte da Sibéria. Ao longo da tarde, a sombra da Lua seguiu em direção à Groenlândia, Islândia e demais países da Europa.

O ponto máximo do fenômeno começou às 14h46, início da noite em boa parte da Europa.

Na Islândia, Espanha e Portugal, alguns locais estavam dentro da faixa de totalidade e viram o Sol completamente encoberto por alguns instantes.

Em outras cidades europeias, além de áreas da América do Norte e da África, o fenômeno apareceu apenas de forma parcial.

O próximo

Além do fenômeno desta quarta, outro eclipse vai ocorrer ainda em agosto e, dessa vez, poderá ser observado no Brasil; o eclipse lunar parcial, na noite do dia 27 e madrugada do dia 28, poderá ser acompanhado em todo o território brasileiro, desde que as condições do tempo sejam favoráveis.

Segundo o Observatório Nacional, cerca de 93% do disco da Lua ficará encoberto pela umbra, a parte mais escura da sombra projetada pela Terra. Embora tecnicamente seja um eclipse parcial, a cobertura será tão extensa que o fenômeno deverá se parecer visualmente com um eclipse total.

A fase parcial está prevista para começar por volta das 23h33 do dia 27, com o momento de maior cobertura ocorrendo durante a madrugada seguinte.

Diferentemente dos eclipses solares, a observação do eclipse lunar não exige qualquer equipamento especial nem proteção para os olhos, podendo ser feita a olho nu em locais com céu limpo.





Este será o último eclipse solar de grande magnitude visível do Brasil até o fim desta década.

Em 2027, os eclipses lunares previstos serão apenas penumbrais, quando a Lua passa pela região menos escura da sombra terrestre, produzindo um escurecimento discreto.

O próximo eclipse lunar total observável do território brasileiro está previsto apenas para 2029.