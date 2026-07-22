Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble) Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble)

A madrugada de 28 de agosto guarda o principal evento astronômico do ano para quem mora no Brasil. Um eclipse lunar parcial vai escurecer boa parte da Lua e poderá ser visto de qualquer região do país, sem custo, sem equipamento e sem risco para os olhos. O horário ideal para observação será às 01h.

Divulgação/Daniel Henrion/IAU OAE - International Astronomical Union Fases do eclipse lunar





O Observatório Nacional calcula que cerca de 93% do disco lunar vai entrar na chamada umbra, a faixa mais escura da sombra da Terra. A cobertura é tão grande que a Lua deve ficar avermelhada, no mesmo tom que dá origem ao apelido de "Lua de sangue", restando apenas uma estreita faixa clara no topo.

Reprodução Wikimedia Commons / LTreadwell Eclipse lunar de março de 2025 no Sunrise Florida City Hall, nos Estados Unidos





Preparativos e equipamentos não são necessários para acompanhar o evento celeste. Olhar para o Sol durante um eclipse solar exige filtros específicos, mas a Lua eclipsada não faz mal nenhum à vista. O único requisito é um céu limpo. Binóculos e telescópios ajudam, embora ninguém precise deles. Por fim, a Lua estará alta no auge do fenômeno, facilitando a observação em todo o território.

O eclipse também será visível no resto das Américas, na Europa e na África. O mês de agosto ainda terá um eclipse solar, no dia 12, visível apenas para quem estiver na Groenlândia, na Islândia, na Espanha, na Rússia ou em Portugal.

Representação - iG Eclipse lunar





Quem perder a data, aliás, vai esperar bastante pelo próximo. Um eclipse lunar de magnitude parecida só volta a ser visto do Brasil em 2029, já que os de 2027 serão todos penumbrais, categoria em que a Lua cruza somente a sombra mais fraca da Terra e o escurecimento quase não aparece.



