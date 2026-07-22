Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble)
Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble)
Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble)

A madrugada de 28 de agosto guarda o principal evento  astronômico do ano para quem mora no Brasil. Um eclipse lunar parcial vai escurecer boa parte da Lua e poderá ser visto de qualquer região do país, sem custo, sem equipamento e sem risco para os olhos. O horário ideal para observação será às 01h.

Fases do eclipse lunar
Divulgação/Daniel Henrion/IAU OAE - International Astronomical Union
Fases do eclipse lunar


O Observatório Nacional calcula que cerca de  93% do disco lunar vai entrar na chamada umbra, a faixa mais escura da sombra da Terra. A cobertura é tão grande que a  Lua deve ficar avermelhada, no mesmo tom que dá origem ao apelido de "Lua de sangue", restando apenas uma estreita faixa clara no topo.

Eclipse lunar de março de 2025 no Sunrise Florida City Hall, nos Estados Unidos
Reprodução Wikimedia Commons / LTreadwell
Eclipse lunar de março de 2025 no Sunrise Florida City Hall, nos Estados Unidos


Preparativos e equipamentos não são necessários para acompanhar o evento celeste. Olhar para o  Sol durante um eclipse solar exige filtros específicos, mas a Lua eclipsada não faz mal nenhum à vista. O único requisito é um céu limpo. Binóculos e telescópios ajudam, embora ninguém precise deles. Por fim, a Lua estará alta no auge do fenômeno, facilitando a observação em todo o território.

O eclipse também será visível no resto das Américas, na Europa e na África. O mês de agosto ainda terá um eclipse solar, no dia 12, visível apenas para quem estiver na Groenlândia, na Islândia, na Espanha, na Rússia ou em Portugal.

Eclipse lunar
Representação - iG
Eclipse lunar


Quem perder a data, aliás, vai esperar bastante pelo próximo. Um eclipse lunar de  magnitude parecida só volta a ser visto do Brasil em 2029, já que os de 2027 serão todos penumbrais, categoria em que a Lua cruza somente a sombra mais fraca da Terra e o escurecimento quase não aparece.


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