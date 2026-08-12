Cadu Barbosa / iG Trânsito na Zona Norte ficou travado por conta da ocorrÊncia

Manifestantes fecharam a Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, próximo ao Morro da Mangueira, com barricadas de pneus e contêineres de lixo que foram queimados, e travaram o trânsito de parte da Zona Norte da cidade, após criança ter sido baleada durante confronto em operação da Polícia Civil.

🚨Confusão, correria, pneus e caçambas de lixo pegando fogo na Rua São Francisco Xavier, perto da Favela do Metrô, na Mangueira. Uma criança teria sido baleada na região. pic.twitter.com/2DaOoe8FSe — Caiu na Rede (@caiunarede23) August 12, 2026





Poucas horas antes dos protestos, a Polícia Civil esteve em operação contra ferros-velhos na Favela do Metrô, na região da Mangueira, e acabou sendo recebida com tiros por traficantes, iniciando o confronto.

Segundo os moradores, durante o tiroteio, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) teriam atingido uma criança de 10 anos que estava na comunidade, o que gerou a revolta para as manifestações.

A Polícia Civil segue no local e a ocorrência está em andamento.

Trânsito na Zona Norte foi afetado

Segundo o Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro (COR-Rio), parte das vias foram liberadas, mas ainda há interdições nos dois sentidos na região do Maracanã, na altura da Avenida Rei Pelé.

Há registros de trânsito forte na regiçao com reflexos nos bairros do Maracanã, Tijuca e Vila Isabel.

Equipes do #3BPM, #6BPM e #RECOM foram mobilizadas após uma manifestação na Avenida Rei Pelé, nas proximidades da Mangueira. A situação foi controlada e o trânsito já está liberado. O policiamento segue reforçado na região. pic.twitter.com/JwfJ394VU6 — @pmerj (@PMERJ) August 12, 2026





Por conta da ocorrência, as opções aos motoristas são para quem vem do Centro à Grande Tijuca: seguir pela Avenida Professor Manoel de Abreu ou seguir pela Rua João Paulo I, Rua Doutor Satamini, Avenida Heitor Beltrão até chegar à Rua Conde de Bonfim.

Já quem vem do Méier ao Centro: Avenida Marechal Rondon, Túnel Noel Rosa, Rua Teodoro da Silva, Rua Pereira Nunes e Avenida Maracanã.





19 linhas de ônibus foram afetadas

Segundo a Rio Ônibus, por conta da ocorrência 19 linhas que passam pela região estão com seus itinerários impactados, são elas:

239 Água Santa x Passeio

247 Camarista Meier x Passeio

238 Agua Santa x Castelo

455 Meier x Copacabana

457 Abolição x Copacabana

249 Água Santa x Carioca

254 Madureira x Candelária

629 Irajá x Saens Pena

630 Iapi da Penha x Saens Peña

363 Valqueire x Candelária

2345 Valqueire x Castelo

383 Realengo x Praça da República

621 Penha x Saens Pena

622 Penha x Saens Penha

627 Inhauma x Saens Pena

711 Rocha Miranda x Rio Comprido

LECD150 Grajau x Siqueira Campos

LECD151 Grajau x Leblon

LECD155 Grajau x Gamboa