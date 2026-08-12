Manifestantes fecharam a Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, próximo ao Morro da Mangueira, com barricadas de pneus e contêineres de lixo que foram queimados, e travaram o trânsito de parte da Zona Norte da cidade, após criança ter sido baleada durante confronto em operação da Polícia Civil.
Poucas horas antes dos protestos, a Polícia Civil esteve em operação contra ferros-velhos na Favela do Metrô, na região da Mangueira, e acabou sendo recebida com tiros por traficantes, iniciando o confronto.
Segundo os moradores, durante o tiroteio, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) teriam atingido uma criança de 10 anos que estava na comunidade, o que gerou a revolta para as manifestações.
A Polícia Civil segue no local e a ocorrência está em andamento.
Trânsito na Zona Norte foi afetado
Segundo o Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro (COR-Rio), parte das vias foram liberadas, mas ainda há interdições nos dois sentidos na região do Maracanã, na altura da Avenida Rei Pelé.
Há registros de trânsito forte na regiçao com reflexos nos bairros do Maracanã, Tijuca e Vila Isabel.
Por conta da ocorrência, as opções aos motoristas são para quem vem do Centro à Grande Tijuca: seguir pela Avenida Professor Manoel de Abreu ou seguir pela Rua João Paulo I, Rua Doutor Satamini, Avenida Heitor Beltrão até chegar à Rua Conde de Bonfim.
Já quem vem do Méier ao Centro: Avenida Marechal Rondon, Túnel Noel Rosa, Rua Teodoro da Silva, Rua Pereira Nunes e Avenida Maracanã.
19 linhas de ônibus foram afetadas
Segundo a Rio Ônibus, por conta da ocorrência 19 linhas que passam pela região estão com seus itinerários impactados, são elas:
239 Água Santa x Passeio
247 Camarista Meier x Passeio
238 Agua Santa x Castelo
455 Meier x Copacabana
457 Abolição x Copacabana
249 Água Santa x Carioca
254 Madureira x Candelária
629 Irajá x Saens Pena
630 Iapi da Penha x Saens Peña
363 Valqueire x Candelária
2345 Valqueire x Castelo
383 Realengo x Praça da República
621 Penha x Saens Pena
622 Penha x Saens Penha
627 Inhauma x Saens Pena
711 Rocha Miranda x Rio Comprido
LECD150 Grajau x Siqueira Campos
LECD151 Grajau x Leblon
LECD155 Grajau x Gamboa