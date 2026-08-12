Trânsito na Zona Norte ficou travado por conta da ocorrÊncia
Cadu Barbosa / iG
Trânsito na Zona Norte ficou travado por conta da ocorrÊncia

Manifestantes fecharam a Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, próximo ao Morro da Mangueira, com barricadas de pneus e contêineres de lixo que foram queimados, e travaram o trânsito de parte da Zona Norte da cidade, após criança ter sido baleada durante confronto em operação da Polícia Civil. 


Poucas horas antes dos protestos, a Polícia Civil esteve em operação contra ferros-velhos na Favela do Metrô, na região da Mangueira, e acabou sendo recebida com tiros por traficantes, iniciando o confronto.

Segundo os moradores, durante o tiroteio, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) teriam atingido uma criança de 10 anos que estava na comunidade, o que gerou a revolta para as manifestações.

A Polícia Civil  segue no local e a ocorrência está em andamento.

Trânsito na Zona Norte foi afetado

Segundo o Centro de Operações e Resiliência do Rio de Janeiro (COR-Rio), parte das vias foram liberadas, mas ainda há interdições nos dois sentidos na região do Maracanã, na altura da Avenida Rei Pelé.

Há registros de trânsito forte na regiçao com reflexos nos bairros do Maracanã, Tijuca e Vila Isabel.


Por conta da ocorrência, as opções aos motoristas são para quem vem do Centro à Grande Tijuca: seguir pela Avenida Professor Manoel de Abreu ou seguir pela Rua João Paulo I, Rua Doutor Satamini, Avenida Heitor Beltrão até chegar à Rua Conde de Bonfim.

Já quem vem do Méier ao Centro: Avenida Marechal Rondon, Túnel Noel Rosa, Rua Teodoro da Silva, Rua Pereira Nunes e Avenida Maracanã.


19 linhas de ônibus foram afetadas

Segundo a Rio Ônibus, por conta da ocorrência 19 linhas que passam pela região estão com seus itinerários impactados, são elas:

239 Água Santa x Passeio 

247 Camarista Meier x Passeio

238 Agua Santa x Castelo 

455 Meier x Copacabana 

457 Abolição x Copacabana 

249 Água Santa x Carioca

254 Madureira x Candelária 

629 Irajá x Saens Pena

630 Iapi da Penha x Saens Peña 

363 Valqueire x Candelária

2345 Valqueire x Castelo

383 Realengo x Praça da República 

621 Penha x Saens Pena 

622 Penha x Saens Penha

627 Inhauma x Saens Pena

711 Rocha Miranda x Rio Comprido

LECD150 Grajau x Siqueira Campos 

LECD151 Grajau x Leblon

LECD155 Grajau x Gamboa

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2026-08-12/tiroteio-maracana-crianca-baleada-barricadas-fecha-rua-rio-de-janeiro.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes