Reprodução/Instagram Lutador Yujiro Kushida mostrando kiwis pelos quais pagou R$ 95 no Mercado Municipal de São Paulo.

Lutador profissional japonês e ex-lutador de artes marciais mistas Yujiro Kushida foi alvo de um golpe no Mercado Municipal de São Paulo, quando acabou pagando R$ 95 em duas unidades de kiwi.

Ele compartilhou a experiência em suas redes sociais, nesta segunda-feira (10), relatando que “não podia dizer não” ao valor cobrado após provar vários pedaços de frutas oferecidas pelo vendedor.

Em sua primeira visita ao Brasil, o lutador declarou que, apesar do golpe, vai guardar boas memórias do país: “Eu amo o Brasil. Eu quero voltar logo”. Por meio de suas redes sociais, Kushida ainda brincou: “Eu não imaginava que o kiwi fosse tão caro no Brasil. Não tenho mais dinheiro.”

Reprodução/Instagram Nota fiscal mostrando pagamento de R$ 95 pelos dois kiwis da imagem.





Golpe da fruta

Conhecido como "golpe da fruta", a prática, embora abusiva, é comum em mercados públicos e feiras turísticas, principalmente no Mercadão de São Paulo. O esquema é feito quando o vendedor oferece pedaços de frutas exóticas e, em seguida, constrange a vítima para que pague valores superfaturados.

Normalmente o vendedor chega de forma simpática e corta um pedaço de uma fruta de aparência bonita e sabor doce, oferecendo como amostra grátis para você provar.

Enquanto a vítima prova e conversa, o vendedor começa a cortar vários pedaços para montar uma bandeja ou separar em uma sacola de forma ágil, dizendo estar montando um brinde ou um combinado especial.

Quando o preço é perguntado ao vendedor, normalmente ele informa um valor baixo, mas sem dizer que corresponde a 100 gramas ou a uma baixa quantidade do produto, e não ao quilo.

Depois de montar a bandeja ou separar os produtos, que chegam a valores até acima dos R$ 95 pagos por Kushida, caso a vítima se negue a levar, os vendedores se juntam ao redor do cliente como forma de intimidação para que a pessoa pague o valor proposto.





Repercursão

Após as publicações em suas redes sociais, brasileiros começaram a comentar no post em solidariedade ao lutador. Após as mensagens, Kushida fez uma nova publicação agradecendo ao carinho dos brasileiros.

“Muito obrigado por se importarem tanto comigo e até por pedirem desculpas em nome do país, mesmo não tendo culpa de nada. Fiquei ainda mais emocionado com a bondade do povo brasileiro. Eu também tenho culpa por ter pago um valor abusivo, e o kiwi não tem culpa alguma. O Brasil também não tem culpa.” Lutador profissional japonês Yujiro Kushida.











