O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que estabeleceu junto à Otan a estrutura de um futuro acordo envolvendo a Groenlândia e, de forma mais ampla, a região do Ártico.

Trump se reuniu com o secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte, antes da declaração.

Ele não detalhou os termos do acordo, mas indicou que as negociações envolvem questões estratégicas de segurança e presença no Ártico.

Segundo Trump, o entendimento atende aos interesses dos Estados Unidos e de todos os países membros da Otan



Como parte desse acordo preliminar, ele disse que não irá impor tarifas que estavam previstas para entrar em vigor em 1º de fevereiro.



No último domingo (18), Trump ameaçou países europeus que estavam contrariando os interesses dos Estados Unidos na Groenlândia com imposição de tarifas, a exemplo do que vem fazendo todas as vezes em que se sente contrariado.



Ainda em relação à Groenlândia, o presidente também afirmou que há discussões adicionais em andamento sobre o chamado Domo de Ouro, que é a estrutura militar planejada pelos Estados Unidos para interceptar mísseis lançados contra o território norte-americano.



“O vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações — e se reportarão diretamente a mim”, afirmou, no texto postado.







As declarações ocorrem em meio ao aumento da relevância geopolítica do Ártico, região estratégica tanto por razões militares quanto econômicas, alvo de crescente disputa entre potências globais.

Mais cedo, Trump havia pedido negociações e disse que "não usará a força" contra a Groenlândia.



