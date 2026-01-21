Reprodução X Vídeo da Groenlândia viraliza ao satirizar crise de drogas nos EUA

Um vídeo feito por usuários da Groenlândia se tornou viral nas redes sociais ao mostrar moradores locais imitando os efeitos associados ao uso de fentanil nos Estados Unidos, provocando debate sobre humor cultural, crítica social e conscientização sobre o uso de drogas.

Nas imagens, compartilhadas principalmente no TikTok, jovens groenlandeses exibem movimentos lentos e erráticos, inclinando-se e andando de forma caricata, com legendas como “bringing American culture to Greenland”(trazendo a cultura americana para a Groenlândia).

A montagem satírica foi amplamente interpretada como uma forma de zombaria ao que muitos consideram uma crise social grave nos Estados Unidos: a epidemia de opioides.

Reprodução TikTok Vídeo da Groenlândia viraliza ao satirizar crise de opioides nos EUA





Humor e contexto político

O fenômeno surge em meio a tensões diplomáticas recentes entre a Groenlândia e os Estados Unidos. Sobretudo depois que líderes americanos, incluindo o ex-presidente Donald Trump, reavivaram sugestões controversas sobre adquirir ou aumentar a presença dos EUA na ilha ártica, rica em recursos naturais e estrategicamente posicionada entre a América do Norte e a Europa.

Essa pressão política externa incentivou expressões culturais de resistência e crítica, entre elas uma onda de humor negro nas redes sociais.

Reações nas redes e o debate global

A viralização provocou reações mistas. Internautas elogiaram a criatividade dos groenlandeses em responder ao que percebem como imperialismo cultural americano, enquanto outros criticaram a abordagem por ser insensível a pessoas que realmente enfrentam problemas com dependência química.





O que é fentanil e por que isso chama atenção

O fentanil é um opioide sintético muito mais potente que a morfina, usado medicamente para tratar dores severas, mas que nos últimos anos tem sido associado a um número alarmante de overdoses e mortes quando produzido e distribuído ilegalmente nos EUA.

Organizações de saúde nos Estados Unidos apontam que opioides sintéticos como o fentanil contribuíram para um grande aumento nas mortes por overdose, um fator que transformou a dependência em um dos maiores desafios de saúde pública no país nas últimas décadas, com dezenas de milhares de óbitos anuais registrados antes de 2025.