Ao menos 1.470 mulheres foram mortas no ano de 2025, vítimas de feminicídio no Brasil. Estimativas divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apontam que quatro mulheres são assassinadas por dia.
Em 10 anos, houve um crescimento de 175% dos casos de homicídio de mulheres no país. Em 2015, ao menos 535 mulheres foram vítimas do crime de feminicídio.
São Paulo foi a cidade que mais acumulou casos de feminicídios. Só em 2025, foram registrados 233 homicídios. O ranking é seguido por Minas Gerais (139), Rio de Janeiro (104) e Bahia (103).
Confira o número de feminicídios registrados em 10 anos:
- 2015- 535;
- 2016 – 803;
- 2017 – 1.049;
- 2018 – 1.176;
- 2019 – 1.328;
- 2020 – 1.347;
- 2021 – 1.364;
- 2022 – 1.454;
- 2023 – 1.458;
- 2024 – 1.464;
- 2025 – 1.470.
Ao todo, 13.448 mulheres foram mortas em dez anos pelo fato de serem mulheres, o que representa uma média de 1.345 crimes por ano.
Casos alarmantes
Na segunda-feira (19), o corpo de Thais Mendes da Silva, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 13 de janeiro, foi encontrado na última no município de Curvelo, em Minas Gerais.
Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o ex-marido, identificado como Carlos Daniel Moreira Campos, também de 24 anos, foi preso. Ele é acusado de matar e ocultar o cadáver da companheira.
Casos não acontecem somente em relacionamentos amorosos. Na semana passada, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após a rremessar a própria mãe da jenela do apartemento, localizado em Fortaleza. Ele foi acusado de tentativa de feminicídio.