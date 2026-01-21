Unsplash A maioria dos crimes cometidos por arma de fogo, em 2025, foi no Recife (PE)

Ao menos 1.470 mulheres foram mortas no ano de 2025, vítimas de feminicídio no Brasil. Estimativas divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apontam que quatro mulheres são assassinadas por dia.

Em 10 anos, houve um crescimento de 175% dos casos de homicídio de mulheres no país. Em 2015, ao menos 535 mulheres foram vítimas do crime de feminicídio.





São Paulo foi a cidade que mais acumulou casos de feminicídios. Só em 2025, foram registrados 233 homicídios. O ranking é seguido por Minas Gerais (139), Rio de Janeiro (104) e Bahia (103).

Confira o número de feminicídios registrados em 10 anos:

2015- 535;

2016 – 803;

2017 – 1.049;

2018 – 1.176;

2019 – 1.328;

2020 – 1.347;

2021 – 1.364;

2022 – 1.454;

2023 – 1.458;

2024 – 1.464;

2025 – 1.470.

Ao todo, 13.448 mulheres foram mortas em dez anos pelo fato de serem mulheres, o que representa uma média de 1.345 crimes por ano.

Casos alarmantes

Na segunda-feira (19), o corpo de Thais Mendes da Silva, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 13 de janeiro, foi encontrado na última no município de Curvelo, em Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o ex-marido, identificado como Carlos Daniel Moreira Campos, também de 24 anos, foi preso. Ele é acusado de matar e ocultar o cadáver da companheira.

Casos não acontecem somente em relacionamentos amorosos. Na semana passada, um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após a rremessar a própria mãe da jenela do apartemento, localizado em Fortaleza. Ele foi acusado de tentativa de feminicídio.