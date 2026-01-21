Reprodução/Google Maps Faetec ofere cursos EaD gratuitos

A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) abriu inscrições para 15 mi l vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na modalidade Educação a Distância (EaD). As aulas serão todas realizadas de forma online, com início previsto para fevereiro.



Quem pode se inscrever nos cursos EaD da Faetec

De acordo com as regras divulgadas pela instituição, qualquer pessoa pode se inscrever, desde que atenda aos pré-requisitos mínimos exigidos para cada curso, que variam conforme a área escolhida.

Em geral, os cursos são voltados a jovens e adultos, com exigência básica de: acesso à internet; computador, tablet ou celular para acompanhar as aulas; além de disponibilidade para acessar a plataforma digital regularmente,

Algumas formações podem exigir escolaridade mínima ou conhecimentos prévios, informações que ficam disponíveis no momento da escolha do curso, dentro da plataforma da Faetec.



Como se inscrever nos cursos EaD da Faetec



As inscrições estão abertas e já podem ser feitas pela internet, por meio do site oficial da Faetec. O candidato deve preencher um cadastro com dados pessoais e, em seguida, escolher o curso desejado.

O prazo para participar do processo seletivo vai até quinta-feira (30) ou enquanto houver vagas disponíveis. Segundo a instituição, as vagas para os cursos a distância serão preenchidas por ordem de inscrição, sem sorteio.

Lista completa dos cursos gratuitos oferecidos

Após a confirmação da matrícula, o aluno recebe orientações sobre o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, onde estarão disponíveis as aulas, materiais didáticos e atividades avaliativas.

Ao todo, são 25 cursos, com 600 vagas em cada formação, totalizando 15 mil oportunidades. Confira as opções disponíveis:



Assistente Administrativo

Assistente de Contabilidade

Assistente de Logística

Assistente de Recursos Humanos

Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas

Design Canvas

Educação Inclusiva e Atendimento a Pessoas com Deficiência

Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios

Excel Avançado com VBA

Fundamentos de Design Gráfico

Gestão de Projetos com Metodologias Ágeis

Implementação de Redes de Computadores

Informática do Trabalho

Inglês Iniciante

Inteligência Artificial Aplicada

Introdução à Programação em Python

Língua Brasileira de Sinais (Libras – Básico)

Marketing Digital e Redes Sociais

Matemática Financeira com Excel

Power BI para Análise de Dados

Produção e Edição de Vídeos

Programação Web I

Programação Web II

Projeto de Eletrônica e Automação com Arduino

Segurança da Informação e LGPD





Prazo de inscrição e início das aulas

Segundo o cronograma oficial divulgado pela instituição:



Inscrições: até quinta-feira (30)

Início das aulas: segunda-feira (09) de fevereiro

Para garantir a permanência no curso, os alunos deverão acessar a plataforma regularmente e cumprir as atividades propostas, conforme regras informadas pela Faetec após a matrícula.