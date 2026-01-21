A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec) abriu inscrições para 15 mi l vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na modalidade Educação a Distância (EaD). As aulas serão todas realizadas de forma online, com início previsto para fevereiro.
Quem pode se inscrever nos cursos EaD da Faetec
De acordo com as regras divulgadas pela instituição, qualquer pessoa pode se inscrever, desde que atenda aos pré-requisitos mínimos exigidos para cada curso, que variam conforme a área escolhida.Em geral, os cursos são voltados a jovens e adultos, com exigência básica de: acesso à internet; computador, tablet ou celular para acompanhar as aulas; além de disponibilidade para acessar a plataforma digital regularmente,
Algumas formações podem exigir escolaridade mínima ou conhecimentos prévios, informações que ficam disponíveis no momento da escolha do curso, dentro da plataforma da Faetec.
Como se inscrever nos cursos EaD da Faetec
As inscrições estão abertas e já podem ser feitas pela internet, por meio do site oficial da Faetec. O candidato deve preencher um cadastro com dados pessoais e, em seguida, escolher o curso desejado.O prazo para participar do processo seletivo vai até quinta-feira (30) ou enquanto houver vagas disponíveis. Segundo a instituição, as vagas para os cursos a distância serão preenchidas por ordem de inscrição, sem sorteio.Após a confirmação da matrícula, o aluno recebe orientações sobre o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, onde estarão disponíveis as aulas, materiais didáticos e atividades avaliativas.
Lista completa dos cursos gratuitos oferecidos
Ao todo, são 25 cursos, com 600 vagas em cada formação, totalizando 15 mil oportunidades. Confira as opções disponíveis:
- Assistente Administrativo
- Assistente de Contabilidade
- Assistente de Logística
- Assistente de Recursos Humanos
- Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas
- Design Canvas
- Educação Inclusiva e Atendimento a Pessoas com Deficiência
- Empreendedorismo e Gestão de Pequenos Negócios
- Excel Avançado com VBA
- Fundamentos de Design Gráfico
- Gestão de Projetos com Metodologias Ágeis
- Implementação de Redes de Computadores
- Informática do Trabalho
- Inglês Iniciante
- Inteligência Artificial Aplicada
- Introdução à Programação em Python
- Língua Brasileira de Sinais (Libras – Básico)
- Marketing Digital e Redes Sociais
- Matemática Financeira com Excel
- Power BI para Análise de Dados
- Produção e Edição de Vídeos
- Programação Web I
- Programação Web II
- Projeto de Eletrônica e Automação com Arduino
- Segurança da Informação e LGPD
Prazo de inscrição e início das aulas
Segundo o cronograma oficial divulgado pela instituição:
- Inscrições: até quinta-feira (30)
- Início das aulas: segunda-feira (09) de fevereiro
Para garantir a permanência no curso, os alunos deverão acessar a plataforma regularmente e cumprir as atividades propostas, conforme regras informadas pela Faetec após a matrícula.