Reprodução/redes sociais Natasha Eduarda Alves de Sá

Uma funcionária de um supermercado foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser atacada por um ex-colega dentro do próprio local onde trabalhava.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (20), em Iporá, interior de Goiás.

A mulher foi atingida por nove facadas e permanece internada em estado gravíssimo.

O agressor, ex-funcionário do estabelecimento, foi preso em flagrante pouco depois do crime pela Polícia Civil de Goiás.

Segundo a investigação, ele teria convidado a vítima para conversar e, em seguida, golpeado a vítima de forma repentina, sem chance de reação.

Motivação ligada ao ambiente de trabalho

De acordo com informações apuradas pela polícia, a motivação do ataque não teve relação afetiva ou amorosa.

Em depoimento preliminar, o suspeito afirmou que agiu por vingança, alegando que era alvo de críticas da funcionária durante o período em que ambos trabalhavam juntos no supermercado.

A Polícia Civil informou que não houve, em nenhum momento, relacionamento entre agressor e vítima que justificasse a aplicação da Lei Maria da Penha.

A linha de investigação trata o caso como um conflito restrito ao ambiente profissional, com escalada extrema de violência.

Enquadramento criminal e investigação

O homem será indiciado por tentativa de homicídio qualificado. Ao menos duas qualificadoras devem constar no inquérito: motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o ataque ocorreu de surpresa, dentro do local de trabalho.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá, onde segue internada sob cuidados intensivos.

Até a última atualização, não havia previsão de transferência ou de melhora do quadro clínico.

A Polícia Civil continua ouvindo testemunhas e analisando imagens de segurança do estabelecimento.

O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público.