Reprodução/Agência SP Policia Militar de São Paulo apreendeu quase 1 tonelada de drogas

Três homens foram presos em flagrante, em uma chácara no bairro de Goiabal, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, com mais de uma tonelada de drogas e materiais utilizados pelo tráfico.

De acordo com o boletim de ocorrência obtido pelo Portal iG, os suspeitos presos em flagrante foram identificados como João Gabriel Ribeiro Costa, José Alexandre Costa Goés e André Victor de Mello Oliveira.

A ação teve início após policiais receberem uma denúncia sobre possível veículo dublê circulando pela região, após localização do automóvel, ocupado por dois homens, e realizaram a abordagem.

Após verificação, foi constatado que o carro havia sido roubado em novembro de 2025 e tinha placas trocadas. Também foi verificado o documento do passageiro e do condutor, que informou que os documentos estavam em casa e as equipes se deslocaram até o endereço indicado, na Avenida dos Cedros, onde foi encontrado o terceiro suspeito.

Reprodução/ Agência SP Policia encontrou drogas enterradas nas mediações da chácara

No endereço, os policiais perceberam o cheiro característico de entorpecentes e acionaram o Canil da Polícia Militar para auxiliar nas buscas. Parte das drogas foram localizadas dentro da residência, enquanto outra parte estava enterrada nas imediações da chácara.

Também foram apreendidas balanças de precisão, cadernos de anotações do tráfico, celulares e outros itens usados na atividade criminosa.

A perícia foi acionada para o local e os três suspeitos foram encaminhados para à Delegacia Seccional de Taubaté, onde permanecem presos, indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. João Gabriel Ribeiro Costa, que conduzia o carro furtado, também responde por receptação.