O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (19), em uma rede social que a Dinamarca falhou em "afastar a ameaça russa da Groenlândia". Segundo Trump, "agora é a hora".



“A OTAN vem dizendo à Dinamarca, há 20 anos, que ‘vocês precisam afastar a ameaça russa da Groenlândia’. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu fazer nada a respeito. Agora chegou a hora, e isso será", escreveu o presidente norte-americano.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump ameaça anexar aos EUA o território que pertence à Dinamarca. Segundo ele, caso a Groenlândia não seja tomada pelo país, a Rússia ou a China o farão.

"A Dinamarca não pode proteger essa terra da Rússia ou da China, e por que eles teriam um 'direito de propriedade' afinal?", questionou Trump.

Não pensa em paz

Em mensagem enviada para o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, Trump disse que não se sente mais obrigado "a pensar puramente na paz" porque não recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e reiterou sua exigência de controle da Groenlândia. As informações são da agência de notícias Reuters.

"Caro Jonas: Considerando que seu país decidiu não me conceder o Prêmio Nobel da Paz por ter impedido mais de 8 guerras, não me sinto mais obrigado a pensar apenas na paz, embora ela sempre seja predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos da América", escreveu o presidente dos EUA.
















