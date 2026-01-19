Reprodução/PCDF Operação Anúbis da PCDF prendeu envolvidos em três homicídios ocorridos no interior de um hospital de Taguatinga (DF)

Três ex-técnicos de enfermagem foram presos temporariamente pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) sob suspeita de matar três pacientes no Hospital Anchieta, em Taguatinga (DF), nos dias 19 de novembro e 01 de dezembro de 2025.

As mortes foram causadas pela injeção direta na veia de um medicamento de uso comum em UTIs, mas de aplicação letal dessa forma, e, em um dos casos, também de desinfetante.

A investigação da Polícia Civil, chamada Operação Anúbis, apura a motivação dos crimes. Dois suspeitos foram detidos em 11 de janeiro, e a terceira investigada foi presa em 15 de janeiro, ocasião em que a polícia apreendeu dispositivos eletrônicos que podem auxiliar na investigação.

Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Taguatinga, Brazlândia e Águas Lindas/GO, segundo a PCDF.

O Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) informou em nota ao Portal iG que, por se tratar de caso recente, ele provavelmente continua na fase de inquérito. Ao ser disponibilizado, o processo será enviado à Promotoria de Justiça responsável, que definirá as medidas cabíveis.

Apuração da polícia

Em coletiva de imprensa o delegado Wisllei Salomão informou que o suspeito principal aproveitou-se de um sistema de prescrição aberto em nome de médicos para solicitar o medicamento.

“Constatamos que um técnico de enfermagem aproveitou que o sistema estava aberto, logado em nome de médicos, e, em ao menos duas ocasiões, receitou o medicamento, foi até a farmácia, pegou o medicamento, o preparou, escondeu a seringa no jaleco e a aplicou em três vítimas”, detalhou o delegado.

Sobre uma das técnicas, Salomão afirmou: “Uma delas o auxiliou a buscar essa medicação na farmácia e também estava presente no momento em que o medicamento foi ministrado”.

Ainda, o delegado revelou um detalhe agravante em um dos homicídios. “Quando o medicamento acabou, ele pegou um desinfetante [...] o colocou no copinho plástico, sugou o desinfetante numa seringa e injetou por mais de dez vezes em uma das pacientes”.

As vítimas foram identificadas como uma professora aposentada de 75 anos, um servidor público de 63 anos e um homem de 33 anos. “Eles foram mortos pela ação de quem deveria estar cuidando deles”, declarou Salomão.

As prisões temporárias, de 30 dias, ocorreram em duas fases. Primeiramente duas pessoas foram detidas no dia 11 de janeiro e a terceira no dia 15 do mesmo mês. A polícia cumpriu mandados de busca em endereços de Taguatinga, Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e Águas Lindas de Goiás. Assim, dispositivos eletrônicos de uma das técnicas foram apreendidos.

A investigação agora busca verificar se os suspeitos cometeram crimes semelhantes em outros hospitais onde trabalharam. “A gente vai identificar se outras pessoas contribuíram para esse crime”, finalizou o delegado.

Hospital acionou a polícia

Em nota ao Portal iG, o Hospital Anchieta informou que identificou “circunstâncias atípicas” nas mortes, demitiu os funcionários e foi quem apresentou a queixa à polícia após concluir uma investigação interna.

“Em menos de 20 dias, a investigação célere e rigorosa [do comitê] resultou na identificação de evidências envolvendo os ex-técnicos de enfermagem”, disse a instituição, que afirmou colaborar com as autoridades e ter entrado em contato com as famílias.













Leia a nota do Hospital Anchieta na íntegra



"O Hospital Anchieta S.A., referência em cuidados de saúde em Brasília/DF há 30 anos, vem a público esclarecer as providências adotadas diante de fatos graves envolvendo ex-funcionários da instituição.

Ao identificar circunstâncias atípicas relacionadas a três óbitos ocorridos em sua Unidade de Terapia Intensiva, o Hospital instaurou, por iniciativa própria, em cumprimento ao seu dever civil, ético e ao seu compromisso com a transparência, comitê interno de análise e conduziu investigação célere e rigorosa, que em menos de vinte dias resultou na identificação de evidências envolvendo ex-técnicos de enfermagem, as quais foram formalmente encaminhadas às autoridades competentes.

Com base nessas evidências, fruto da investigação interna realizada pela instituição, o próprio Hospital requereu a instauração de inquérito policial, bem como a adoção das medidas cautelares cabíveis, inclusive a prisão cautelar dos envolvidos os quais já haviam sido desligados da Instituição, prisões as quais foram cumpridas pelas autoridades nos dias 12 e 15 de janeiro de 2026.

Pautado pela transparência de seus processos e pela confiança nos protocolos internos que norteiam sua atuação, o Hospital entrou em contato com as famílias envolvidas, prestando todos os esclarecimentos necessários de forma responsável e acolhedora. Reitera, ainda, que o caso tramita em segredo de justiça, o que impossibilita a divulgação de informações adicionais bem como a identificação das partes envolvidas.

O hospital entende que o segredo de justiça é imprescindível à preservação da apuração, à proteção das partes envolvidas e ao regular exercício das atribuições das autoridades competentes, o qual deve ser estritamente observado de acordo com os limites impostos pela decisão judicial.

O Hospital, enquanto também vítima da ação destes ex-funcionários, solidariza-se com os familiares das vítimas, e informa que está colaborando de forma irrestrita e incondicional com as autoridades públicas, reafirmando seu compromisso permanente com a segurança dos pacientes, com a verdade e a justiça."