Cadu Barbosa / Portal iG Paes confirma pré-candidatura ao Governo do Estado

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), confirmou nesta segunda-feira (19) que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. A declaração foi feita após a reunião de secretariado realizada a portas fechadas no ExpoRio CN, na Cidade Nova.

Segundo Paes, as decisões sobre a candidatura estão em fase final de amadurecimento e devem ser oficialmente divulgadas até o período do carnaval.

“Eu sou pré-candidato a governador. A decisão está praticamente tomada e vem sendo construída ao longo dos últimos meses”, afirmou.

De acordo com o prefeito, a possível candidatura é resultado de conversas frequentes com lideranças políticas e moradores de diferentes regiões, incluindo cidades do interior do Rio de Janeiro, visitadas por ele recentemente. Paes destacou que pretende ampliar o olhar para além da capital e tratar dos desafios do estado como um todo.

O prefeito lembrou que já disputou o cargo anteriormente e afirmou que, caso confirme a candidatura, pretende concentrar sua atuação em propostas para o Rio de Janeiro, sem antecipar discussões eleitorais.









Transição na prefeitura



Paes afirmou ter tranquilidade em relação à condução da Prefeitura do Rio, caso deixe o cargo para disputar o Governo estadual. Segundo ele, o vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) está preparado para assumir a função e garantir a continuidade da gestão.

Durante a reunião do secretariado, foram feitas homenagens em tom de despedida ao prefeito. Na ocasião, Paes chegou a brincar que eventuais demandas administrativas passariam a ser encaminhadas ao vice.

O prefeito reforçou que, mesmo com maior dedicação à articulação política, a eventual transição respeitará o projeto escolhido pelos eleitores nas eleições municipais de 2024.