Reprodução/Departamento de Conservação Ambiental Turistas resgatados após uso de "cogumelos mágicos"

Quatro turistas tiveram que ser resgatados na última sexta-feira (30) durante uma trilha após usarem cogumelos alucinógenos e se perderem na região de Slide Mountain, nas montanhas Catskill, em Nova York (EUA).

A operação mobilizou guardas florestais do Departamento de Conservação Ambiental do Estado (DEC) e o Corpo de Bombeiros de Pine Hill, segundo informações do New York Post.

Segundo o DEC, o grupo pediu ajuda por meio de uma mensagem de texto via satélite por volta das 17h. Na mensagem, contavam que um dos integrantes estava debilitado após ingerir os cogumelos.

Os guardas localizaram os turistas cerca de duas horas depois e os ajudaram a descer a trilha, considerada de difícil acesso devido aos penhascos e desníveis.

Durante o percurso, um dos homens teve de ser amparado pelos socorristas. Além do resgate, os guardas também conduziram o grupo até o chalé alugado, já que eles haviam perdido as chaves do carro durante a trilha. No dia seguinte, uma equipe retornou ao local e recuperou a bolsa do grupo, deixada para trás.

O presidente da Associação Benevolente da Polícia do Estado de Nova York, James McCartney, destacou a atuação dos guardas florestais em meio ao feriado prolongado do Dia do Trabalho.

"Esse nível de dedicação é representativo do compromisso dos nossos membros com a segurança pública diante das dificuldades e perigos", disse em nota.

Cogumelos "mágicos"

Segundo o Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas dos EUA, os cogumelos psilocibinos, também conhecidos como “cogumelos mágicos”, podem causar alucinações que alteram a percepção de cores, formas e espaço.





No Brasil, cogumelos alucinógenos são proibidos pela Anvisa por estarem associados a efeitos graves como psicose, transtornos mentais, desconexão da realidade e paranoia. Nesta quinta-feira (4), a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Psicose, considerada a maior ofensiva já realizada contra a substância no país.