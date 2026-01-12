Divulgação/Agência Espacial Brasileira Nanosatélite brasileiro foi produzido na Universidade Federal do Maranhão

O foguete indiano PSLV-C62 que levava 15 equipamentos, entre eles o satélite indiano de observação da Terra EOS-N1 e cinco satélites brasileiros, sumiu após ser lançado na madrugada desta segunda-feira (12), na base indiana Satish Dhawan Space Centre.

De acordo com a Agência Espacial Indiana (Isro, na sigla em inglês), logo após o lançamento do foguete às 10h17, no horário local da Índia (1h48, no horário de Brasília), o equipamento apresentou falhas e o veículo foi perdido, sem explicar o local e o horário do acontecido.

“A missão PSLV-C62 detectou uma anomalia no final do estágio PS3. Uma análise detalhada foi iniciada”, informou a agência no X.

Entre os equipamentos que integravam o foguete estava o nanossatélite Aldebaran-I, um protótipo desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão(UFMA) e apoio institucional e financeiro da Agência Espacial Brasileira (AEB), para validar novas tecnologias espaciais.

De acordo com a AEB, a Aldebaran-I, um cubesat padrão 1U, dispositivo com formato cúbico e 10 centímetros de lado, tem foco em aplicações estratégicas, como segurança marítima, localização de embarcações de pequeno porte e monitoramento ambienta l.





O satélite poderia apoiar autoridades costeiras em missões de busca e resgate de embarcações pesqueiras em situação de risco no mar e também ser empregado na localização de queimadas, por meio do uso de plataformas de coleta de dados ambientais.

Além do Aldebaran-I, também foram colocados em órbita outros quatro satélites brasileiros: Orbital Temple, EduSat-1, Galaxy Explorer e UaiSat. Os equipamentos fazem parte do Programa Nacional de Atividades Espaciais (Pnae) 2022–2031, coordenado pela AEB, que estimula o desenvolvimento de nanossatélites acadêmicos, de baixo custo e alta relevância social.

Em nota, a AEB disse que falhas dessa natureza fazem parte do ciclo de desenvolvimento de sistemas espaciais e que seguirá acompanhando o relatório oficial do lançamento.

"Reafirmamos o compromisso em apoiar iniciativas nacionais que promovam capacitação, inovação e acesso ao espaço. Além disso, a AEB acompanhará o relatório oficial indiano sobre a falha do PSLV-C62, com o objetivo de incorporar recomendações técnicas e adotar medidas mitigadoras aplicáveis a futuras campanhas com cargas úteis brasileiras".