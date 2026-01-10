Josh Valcarcel – NASA JSC Apresentação da tripulação escalada para missões Artemis, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen

Em comemoração ao Dia do Astronauta, comemorado nessa sexta (9), o Portal iG traz uma entrevista exclusiva com a NASA, sobre a próxima missão do programa que levará o ser humano de volta à Lua: a Artemis II. Após mais de cinco décadas sem missões tripuladas além da órbita terrestre, a Agência Espacial Americana se prepara para um novo marco da exploração espacial.

Prevista para iniciar a partir de 6 de fevereiro de 2026, a missão é praticamente um "ensaio geral" para o retorno humano à superfície do satélite natural da Terra. Quatro astronautas à bordo da capsula Orion viajarão aproximadamente 7.500 quilômetros além do lado oculto da Lua.

Um viagem longa, de aproximadamente 10 dias - são 4 dias de ida e outros 4 de volta, imagina só! - mas que promete trazer uma coleção rica e inédita de dados. A ideia do programa é colocar em prática todo um conjunto de tecnologias e protocolos que permitirão a presença humana na Lua a longo prazo, e (no futuro, quem sabe?) em Marte.









Preparativos finais antes do lançamento



Segundo a NASA, a Artemis II já entrou em uma fase decisiva de preparação. A agência detalhou ao Portal iG quais serão os próximos passos antes da decolagem.

Confira, na íntegra, a entrevista com Lauren Low, public affairs specialist da NASA:

Qual é o status atual da Artemis II e quais são os próximos marcos até o lançamento?

Lauren: "A missão Artemis II avança de forma constante rumo ao lançamento, previsto para ocorrer a partir de 6 de fevereiro. Nas semanas finais que antecedem a decolagem, várias etapas serão concluídas, incluindo a transferência do foguete lunar até a plataforma de lançamento para verificação dos sistemas, um teste de abastecimento pré-lançamento, o ensaio geral molhado (wet dress rehearsal), que simula o carregamento e a retirada dos propelentes, e a revisão de prontidão para voo. Essa última etapa permite que a equipe de gestão da missão avalie se todos os sistemas estão prontos para o lançamento."



NASA/Cory Huston omplexo de Lançamento 39B, no Centro Espacial Kennedy, durante os preparativos da missão Artemis I para testes gerais antes do lançamento













Quais são as principais diferenças entre a Artemis I e a Artemis II do ponto de vista do desenho da missão?

Lauren: "A Artemis II será a primeira missão tripulada da campanha Artemis. A Artemis I testou com sucesso o foguete SLS (Space Launch System), que lançou a nave Orion ao espaço profundo e a colocou em órbita ao redor da Lua. Na Artemis II, quatro astronautas voarão a bordo da Orion para testar sistemas e hardware em voo tripulado, abrindo caminho para missões futuras até a superfície lunar."

Como a NASA está preparando a tripulação para essa missão histórica?

Lauren: "A NASA está preparando os astronautas da Artemis II por meio de treinamentos extensivos e simulações de missão, garantindo que estejam prontos para o primeiro voo tripulado ao redor da Lua em mais de 50 anos. Os astronautas da NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, junto com o astronauta da Agência Espacial Canadense (CSA), Jeremy Hansen, participam de simulações no Centro Espacial Johnson, em Houston, ao lado das equipes de controle de voo.



James Blair - NASA - JSC Membros da tripulação da Artemis II, da esquerda para a direita, Victor Glover e Christina Koch, participam de um treinamento de observações lunares no mockup da cápsula Orion, no Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston.





Eles também treinam com os trajes Orion Crew Survival System e realizam exercícios de vários dias dentro do mockup da nave Orion para ensaiar atividades do dia do lançamento, procedimentos de emergência e operações de suporte à vida. Em dezembro, a tripulação concluiu um teste completo de contagem regressiva no Centro Espacial Kennedy, no qual vestiram os trajes, embarcaram na Orion e ensaiaram as horas finais antes da decolagem, incluindo a acomodação nos assentos, checagens de sistemas e o fechamento da escotilha. A tripulação continuará refinando os procedimentos com as equipes da missão, conforme necessário, para garantir que todos os detalhes estejam prontos para a Artemis II."

Qual é o papel da colaboração internacional na Artemis II e nas futuras missões Artemis?

Lauren: "O voo de teste da Artemis II será uma demonstração visível de que as parcerias internacionais da NASA continuarão desempenhando um papel fundamental na construção de uma presença lunar sustentável e robusta até o fim desta década. A missão contará com um tripulante canadense.

Outras contribuições internacionais incluem CubeSats da Argentina, Alemanha, Arábia Saudita e Coreia do Sul; detectores de radiação da Alemanha; o módulo de serviço europeu da nave Orion, fornecido pela ESA (Agência Espacial Europeia); e aplicações de software da ESA para monitorar dados de saúde dos astronautas."

NASA/Frank Michaux Técnicos instalam o K-Rad Cube, CubeSat da Coreia, na estrutura do foguete Artemis II, no Kennedy Space Center.





Como a Artemis II ajudará a preparar o caminho para a Artemis III e o retorno à superfície da Lua?

Lauren: "A Artemis II é um voo de teste, e os dados coletados, assim como as lições aprendidas, serão fundamentais para preparar o retorno de astronautas à superfície lunar na missão Artemis III, prevista para 2028."

O que torna as missões Artemis especiais para a nova geração da exploração espacial?

Lauren: "Com a Artemis II, a NASA enviará astronautas mais longe no espaço do que qualquer ser humano já foi. A tripulação verá o lado oculto da Lua, com vistas da superfície lunar que nunca foram observadas diretamente por olhos humanos.

Além disso, as missões Artemis estão expandindo a exploração espacial humana para novas fronteiras, explorando mais a Lua para descobertas científicas, benefícios econômicos e para construir a base necessária para levar os primeiros astronautas - americanos - a Marte."



Tripulação histórica e diversa

Os quatro astronautas que seguirão rumo à Lua foram anunciados em abril de 2023, conheça os tripulantes:

Divulgação/Nasa Apresentação da tripulação escalada para missões Artemis, em ordem: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman

Jeremy Hansen - Especialista de missão e primeiro canadense em uma missão lunar

Astronauta da Agência Espacial Canadense, Hansen será o primeiro canadense a viajar até a Lua. Piloto de caça e coronel, tem formação em ciência espacial e física e já liderou o treinamento de astronautas da NASA. Christina Koch - Especialista de missão e primeira mulher designada para uma missão lunar

É engenheira e astronauta da NASA desde 2013, com quase um ano contínuo a bordo da Estação Espacial Internacional. Participou das primeiras caminhadas espaciais exclusivamente femininas e atuou em cargos de liderança e integração técnica na NASA.

Victor Glover - Piloto e primeiro homem negro a participar de uma missão lunar

Foi selecionado como astronauta da NASA em 2013 e atuou como piloto da missão Crew-1 à Estação Espacial Internacional, além de engenheiro de voo nas Expedições 64 e 65. Aviador naval e piloto de testes, tem formação em engenharia e ampla experiência operacional em aeronaves de combate.

Saiba mais sobre a missão:

Wiseman é astronauta da NASA desde 2009, veterano da Marinha dos EUA, piloto e engenheiro. Atuou na Estação Espacial Internacional em 2014 e chefiou o Escritório de Astronautas da agência.

Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense partirão para o espaço a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, a bordo do foguete SLS. A nave Orion fará uma série de manobras em órbita da Terra antes de seguir rumo à Lua em uma trajetória chamada de “retorno livre”, que usa a gravidade do sistema Terra-Lua para trazer a espaçonave de volta sem a necessidade de grandes manobras de propulsão.

Reprodução / Nasa Infográfico da NASA detalha missão II do programa Artemis.

Antes de deixar a órbita da Terra, a tripulação testará sistemas críticos da Orion, como suporte à vida, comunicação e navegação, além de realizar uma demonstração inédita de controle manual da nave em proximidade com o estágio superior do foguete. Esses testes são super importantes para preparar missões futuras, incluindo encontros e acoplamentos em órbita lunar a partir da Artemis III.

Robert Markiwitz / NASA-JSC A equipe científica da Artemis II realiza uma simulação de observações lunares na nova Sala de Avaliação Científica (SER), que dá suporte direto ao Controle da Missão.

Depois da injeção translunar, a Orion seguirá por cerca de quatro dias até passar pelo lado oculto da Lua, alcançando mais de 370 mil quilômetros de distância da Terra. Durante o sobrevoo, os astronautas poderão observar simultaneamente a Lua em primeiro plano e a Terra ao fundo, a quase 400 mil quilômetros. A missão terá duração aproximada de 10 dias e vai servir como um passo fundamental para o retorno de astronautas à superfície lunar nas próximas etapas do programa Artemis.