EUA já revogaram mais de 100 mil vistos desde retorno de Trump

O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que revogou mais de 100 mil vistos de estrangeiros em 2025, o maior número já registrado, medida adotada sob a administração do presidente Donald Trump. As informações são da Fox News.

Segundo o órgão, a ação parte do reforço de checagens de segurança, principalmente contra pessoas com histórico criminal, com impacto em viajantes de negócios e turismo, estudantes e trabalhadores especializados no país.

Segundo o órgão, o total supera mais que o dobro das 40 mil revogações de 2024.

A maioria dos cancelamentos foi aplicada a viajantes que ultrapassaram o período permitido de permanência. Entre as pessoas afetadas, cerca de 8 mil eram estudantes e 2.500 trabalhadores especializados.

Entre os trabalhadores especializados, metade das revogações esteve ligada a detenções por dirigir sob efeito de álcool, 30% a acusações de agressão, lesão corporal ou confinamento, e os 20% restantes envolveram suspeitas de furto, abuso infantil, uso e distribuição de drogas, além de fraudes e apropriação indevida.

Quase 500 estudantes perderam o visto por posse e distribuição de drogas, e centenas de trabalhadores estrangeiros tiveram autorizações canceladas por suspeita de abuso infantil.

"Continuaremos a deportar esses bandidos para manter a América segura", afirmou o Departamento de Estado em declaração oficial.







Novas regras

Em agosto de 2025, a administração Trump anunciou a revisão de todos os 55 milhões de estrangeiros com vistos válidos, dentro de um processo de verificação contínua.

Segundo a Fox News, o porta-voz principal adjunto do Departamento de Estado, Tommy Piggott, afirmou que “a administração Trump continuará a colocar a América em primeiro lugar e a proteger nossa nação de estrangeiros que representem um risco para a segurança pública ou a segurança nacional.”