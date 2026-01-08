Divulgação/Salt Lake City Police Polícia isola área de igreja em Salt Lake City após tiroteio

Na noite desta quarta-feira (07), duas pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas após um tiroteio do lado de fora de uma igreja nos Estados Unidos. No momento do tiroteio ocorria um funeral no local. As informações são do The Salt Lake Tribune.

Os disparos aconteceram por volta de 19h30, no horário local, (23h30 no horário de Brasília).

A polícia chegou a informar que não foram feitas prisões, mas que possui pistas sólidas sobre os envolvidos.

Segundo o Departamento de Polícia de Salt Lake City, ao menos três feridos estão em estado crítico. As demais pessoas atingidas também receberam atendimento médico, com parte delas levada a hospitais em veículos particulares.

O tiroteio aconteceu na 660 North Redwood Road, da cidade de Salt Lake City, no estado de Utah.

Equipes de segurança continuam atuando na região.

O Departamento de Segurança Pública de Utah e o Serviço de Marshals dos Estados Unidos confirmaram o tiroteio ao jornal The Salt Lake Tribune. Um representante informou que agentes estavam na região e auxiliaram a polícia local, mas não participam da investigação.

LEIA TAMBÉM: EUA anunciam saída de mais de 60 organizações internacionais

Comunidade tonganesa



Duas congregações tonganesas utilizam o espaço para uma recepção fúnebre quando os disparos ocorreram do lado de fora, segundo informou o The Salt Lake Tribune.

O estado de Utah tem uma expressiva comunidade de ilhéus do Pacífico, com cerca de 60 mil moradores identificados no censo de 2020, o equivalente a 1,6% da população estadual.





Os tonganeses são o maior grupo, com 39% desse total. No condado de Salt Lake, esse contingente representa 2,4% da população.