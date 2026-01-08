Atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023
Na tarde do dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de manifestantes bolsonaristas invadiram e vandalizaram a praça dos Três Poderes. Eles protestavam contra o resultado do pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao sistema de votação via urna eletrônica. As sedes do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal ficaram completamente depredados. Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.