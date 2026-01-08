Responsabilizações

Os processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023 seguem em tramitação no STF, com novas condenações, execução de penas e continuidade das investigações sobre responsabilidades políticas, administrativas e financeiras ligadas às invasões. Em 2025, já haviam sido apreendidas 371 pessoas envolvidas nos atos, e o STF homologou 527 acordos de não persecução penal com investigados que estavam acampados em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Segundo a PF, o radicalismo que levou aos atos golpistas foi alimentado por uma tentativa de golpe que se estendeu desde o final do mandato de Bolsonaro e teve continuidade após sua saída da presidência, incluindo o atentado a bomba contra o STF em novembro de 2024. Em 2025, o STF julgou Bolsonaro e outros sete aliados acusados de chefiar a trama golpista. Em setembro, o ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão e 3 meses, acusado de tentativa de golpe de Estado e de outros quatro crimes.