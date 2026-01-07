Reprodução/Motiva Transportador

A Via Dutra, no Rio de Janeiro, vai continuar com operação especial para a passagem de uma carga superdimensionada, nesta quinta-feira (8). O transportador de 647 toneladas, 106 metros de comprimento e mais de 6 metros de largura, entrará em deslocamento a partir das 9h em direção ao Porto de Itaguaí (RJ).

A megaoperação conta com escolta e planejamento especial da concessionária Motiva CCR- RioSP e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e continuará no trecho entre o km 282, em Barra Mansa (RJ), e o km 264, em Volta Redonda (RJ).

A previsão é de que na sexta-feira (09), o transportador siga até o km 239 em Piraí (RJ). Em caso de mal tempo, a operação poderá ser suspensa ou cancelada.





As datas e horários planejados poderão sofrer alterações devido às necessidades de ajustes operacionais dos envolvidos ou por condições meteorológicas.

Motoristas devem redobrar a atenção, respeitando principalmente o distanciamento entre o veículo a frente e o limite de velocidade.