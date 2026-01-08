Trump analisa que EUA não deve entrar em guerra com Venezuela
A Casa Branca anunciou na quarta-feira (7) a saída dos Estados Unidos (EUA) de ao menos 66 organizações internacionais que sejam contrárias aos princípios do país norte-americano.

De acordo com nota divulgada no site oficial, a ordem do presidente Donald Trump determina a realização de uma revisão de todas as organizações intergovernamentais internacionais das quais os Estados Unidos são membros e fornecem qualquer tipo de financiamento ou outro apoio, e de todas as convenções e tratados dos quais os  Estados Unidos são parte. 

O chefe de Estado aponta que é contrário aos interesses dos Estados Unidos permanecer membro, participar ou fornecer apoio de qualquer outra forma às organizações apontadas, dentre elas, 35 organizações não pertencentes à Organização das Nações Unidas (ONU) e outras 31 ligadas à entidade. A maioria estão ligadas a questões climáticas, trabalhistas, sustentabilidade e diversidade.

Algumas das organizações citadas pela Casa Branca estão: Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres); Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC); Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).


“[..] Ordeno a todos os departamentos e agências do Poder Executivo (agências) que tomem medidas imediatas para efetivar a retirada dos Estados Unidos das organizações listadas na seção 2 deste memorando o mais breve possível”, determina comunicado da Casa Branca.

Confira a lista completa de organizações internacionais citadas:

Organizações não pertencentes à ONU:

  • Compacto de Energia Livre de Carbono 24/7;
  • Conselho do Plano Colombo;
  • Comissão para Cooperação Ambiental;
  • Educação Não Pode Esperar;
  • Centro Europeu de Excelência para o Enfrentamento de Ameaças Híbridas;
  • Fórum dos Laboratórios Europeus de Pesquisa Rodoviária Nacional;
  • Coalizão pela Liberdade Online;
  • Fundo Global de Engajamento Comunitário e Resiliência;
  • Fórum Global de Contraterrorismo;
  • Fórum Global sobre Especialização em Cibersegurança;
  • Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento;
  • Instituto Interamericano de Pesquisa sobre Mudanças Globais;
  • Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável;
  • Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas;
  • Plataforma Intergovernamental Científico-Política sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos;
  • Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais;
  • Comitê Consultivo Internacional do Algodão;
  • Organização Internacional de Direito do Desenvolvimento;
  • Fórum Internacional de Energia;
  • Federação Internacional de Conselhos de Artes e Agências de Cultura;
  • Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral;
  • Instituto Internacional para a Justiça e o Estado de Direito;
  • Grupo Internacional de Estudos sobre Chumbo e Zinco;
  • Agência Internacional de Energia Renovável;
  • Aliança Solar Internacional;
  • Organização Internacional de Madeiras Tropicais;
  • União Internacional para a Conservação da Natureza;
  • Instituto Pan-Americano de Geografia e História;
  • Parceria para a Cooperação Atlântica;
  • Acordo Regional de Cooperação para o Combate à Pirataria e ao Roubo Armado contra Navios na Ásia;
  • Conselho de Cooperação Regional;
  • Rede de Políticas de Energia Renovável para o Século XXI;
  • (Centro de Ciência e Tecnologia na Ucrânia;
  • (Secretaria do Programa Regional do Meio Ambiente do Pacífico; e
  • Comissão de Veneza do Conselho da Europa.

Organizações pertencentes à ONU:

  • Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais;
  • Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC) — Comissão Econômica para a África;
  • ECOSOC — Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe;
  • ECOSOC — Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico;
  • ECOSOC — Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental;
  • Comissão de Direito Internacional;
  • Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais;
  • Centro de Comércio Internacional;
  • Escritório do Assessor Especial para a África;
  • Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para Crianças em Conflitos Armados;
  • Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para Violência Sexual em Conflitos;
  • Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para Violência contra Crianças;
  • Comissão de Consolidação da Paz;
  • Fundo de Consolidação da Paz;
  • Fórum Permanente sobre Pessoas de Ascendência Africana;
  • Aliança das Civilizações da ONU;
  • Programa Colaborativo da ONU para a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal em Países em Desenvolvimento;
  • Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento;
  • Fundo da ONU para a Democracia;
  • ONU-Energia;
  • Entidade da ONU para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres;
  • Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;
  • rograma das Nações Unidas para Assentamentos Humanos;
  • Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa;
  • ONU-Oceanos;
  • Fundo de População das Nações Unidas;
  • Registro das Nações Unidas de Armas Convencionais;
  • Conselho de Chefes Executivos do Sistema das Nações Unidas para Coordenação;
  • Colégio do Sistema das Nações Unidas;
  • ONU-Água; e
  • Universidade das Nações Unidas.
