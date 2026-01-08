A Casa Branca anunciou na quarta-feira (7) a saída dos Estados Unidos (EUA) de ao menos 66 organizações internacionais que sejam contrárias aos princípios do país norte-americano.
De acordo com nota divulgada no site oficial, a ordem do presidente Donald Trump determina a realização de uma revisão de todas as organizações intergovernamentais internacionais das quais os Estados Unidos são membros e fornecem qualquer tipo de financiamento ou outro apoio, e de todas as convenções e tratados dos quais os Estados Unidos são parte.
O chefe de Estado aponta que é contrário aos interesses dos Estados Unidos permanecer membro, participar ou fornecer apoio de qualquer outra forma às organizações apontadas, dentre elas, 35 organizações não pertencentes à Organização das Nações Unidas (ONU) e outras 31 ligadas à entidade. A maioria estão ligadas a questões climáticas, trabalhistas, sustentabilidade e diversidade.
Algumas das organizações citadas pela Casa Branca estão: Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres); Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC); Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).
“[..] Ordeno a todos os departamentos e agências do Poder Executivo (agências) que tomem medidas imediatas para efetivar a retirada dos Estados Unidos das organizações listadas na seção 2 deste memorando o mais breve possível”, determina comunicado da Casa Branca.
Confira a lista completa de organizações internacionais citadas:
Organizações não pertencentes à ONU:
- Compacto de Energia Livre de Carbono 24/7;
- Conselho do Plano Colombo;
- Comissão para Cooperação Ambiental;
- Educação Não Pode Esperar;
- Centro Europeu de Excelência para o Enfrentamento de Ameaças Híbridas;
- Fórum dos Laboratórios Europeus de Pesquisa Rodoviária Nacional;
- Coalizão pela Liberdade Online;
- Fundo Global de Engajamento Comunitário e Resiliência;
- Fórum Global de Contraterrorismo;
- Fórum Global sobre Especialização em Cibersegurança;
- Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento;
- Instituto Interamericano de Pesquisa sobre Mudanças Globais;
- Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável;
- Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas;
- Plataforma Intergovernamental Científico-Política sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos;
- Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais;
- Comitê Consultivo Internacional do Algodão;
- Organização Internacional de Direito do Desenvolvimento;
- Fórum Internacional de Energia;
- Federação Internacional de Conselhos de Artes e Agências de Cultura;
- Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral;
- Instituto Internacional para a Justiça e o Estado de Direito;
- Grupo Internacional de Estudos sobre Chumbo e Zinco;
- Agência Internacional de Energia Renovável;
- Aliança Solar Internacional;
- Organização Internacional de Madeiras Tropicais;
- União Internacional para a Conservação da Natureza;
- Instituto Pan-Americano de Geografia e História;
- Parceria para a Cooperação Atlântica;
- Acordo Regional de Cooperação para o Combate à Pirataria e ao Roubo Armado contra Navios na Ásia;
- Conselho de Cooperação Regional;
- Rede de Políticas de Energia Renovável para o Século XXI;
- (Centro de Ciência e Tecnologia na Ucrânia;
- (Secretaria do Programa Regional do Meio Ambiente do Pacífico; e
- Comissão de Veneza do Conselho da Europa.
Organizações pertencentes à ONU:
- Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais;
- Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC) — Comissão Econômica para a África;
- ECOSOC — Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe;
- ECOSOC — Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico;
- ECOSOC — Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental;
- Comissão de Direito Internacional;
- Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Criminais;
- Centro de Comércio Internacional;
- Escritório do Assessor Especial para a África;
- Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para Crianças em Conflitos Armados;
- Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para Violência Sexual em Conflitos;
- Escritório do Representante Especial do Secretário-Geral para Violência contra Crianças;
- Comissão de Consolidação da Paz;
- Fundo de Consolidação da Paz;
- Fórum Permanente sobre Pessoas de Ascendência Africana;
- Aliança das Civilizações da ONU;
- Programa Colaborativo da ONU para a Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal em Países em Desenvolvimento;
- Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento;
- Fundo da ONU para a Democracia;
- ONU-Energia;
- Entidade da ONU para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres;
- Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;
- rograma das Nações Unidas para Assentamentos Humanos;
- Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa;
- ONU-Oceanos;
- Fundo de População das Nações Unidas;
- Registro das Nações Unidas de Armas Convencionais;
- Conselho de Chefes Executivos do Sistema das Nações Unidas para Coordenação;
- Colégio do Sistema das Nações Unidas;
- ONU-Água; e
- Universidade das Nações Unidas.