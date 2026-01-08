Reprodução/CBS Trump analisa que EUA não deve entrar em guerra com Venezuela

A Casa Branca anunciou na quarta-feira (7) a saída dos Estados Unidos (EUA) de ao menos 66 organizações internacionais que sejam contrárias aos princípios do país norte-americano.

De acordo com nota divulgada no site oficial, a ordem do presidente Donald Trump determina a realização de uma revisão de todas as organizações intergovernamentais internacionais das quais os Estados Unidos são membros e fornecem qualquer tipo de financiamento ou outro apoio, e de todas as convenções e tratados dos quais os Estados Unidos são parte.

O chefe de Estado aponta que é contrário aos interesses dos Estados Unidos permanecer membro, participar ou fornecer apoio de qualquer outra forma às organizações apontadas, dentre elas, 35 organizações não pertencentes à Organização das Nações Unidas (ONU) e outras 31 ligadas à entidade. A maioria estão ligadas a questões climáticas, trabalhistas, sustentabilidade e diversidade.

Algumas das organizações citadas pela Casa Branca estão: Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres); Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC); Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD); Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).





“[..] Ordeno a todos os departamentos e agências do Poder Executivo (agências) que tomem medidas imediatas para efetivar a retirada dos Estados Unidos das organizações listadas na seção 2 deste memorando o mais breve possível”, determina comunicado da Casa Branca.

Confira a lista completa de organizações internacionais citadas:

Organizações não pertencentes à ONU:

Compacto de Energia Livre de Carbono 24/7;

Conselho do Plano Colombo;

Comissão para Cooperação Ambiental;

Educação Não Pode Esperar;

Centro Europeu de Excelência para o Enfrentamento de Ameaças Híbridas;

Fórum dos Laboratórios Europeus de Pesquisa Rodoviária Nacional;

Coalizão pela Liberdade Online;

Fundo Global de Engajamento Comunitário e Resiliência;

Fórum Global de Contraterrorismo;

Fórum Global sobre Especialização em Cibersegurança;

Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento;

Instituto Interamericano de Pesquisa sobre Mudanças Globais;

Fórum Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável;

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas;

Plataforma Intergovernamental Científico-Política sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos;

Centro Internacional para o Estudo da Preservação e Restauração de Bens Culturais;

Comitê Consultivo Internacional do Algodão;

Organização Internacional de Direito do Desenvolvimento;

Fórum Internacional de Energia;

Federação Internacional de Conselhos de Artes e Agências de Cultura;

Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral;

Instituto Internacional para a Justiça e o Estado de Direito;

Grupo Internacional de Estudos sobre Chumbo e Zinco;

Agência Internacional de Energia Renovável;

Aliança Solar Internacional;

Organização Internacional de Madeiras Tropicais;

União Internacional para a Conservação da Natureza;

Instituto Pan-Americano de Geografia e História;

Parceria para a Cooperação Atlântica;

Acordo Regional de Cooperação para o Combate à Pirataria e ao Roubo Armado contra Navios na Ásia;

Conselho de Cooperação Regional;

Rede de Políticas de Energia Renovável para o Século XXI;

(Centro de Ciência e Tecnologia na Ucrânia;

(Secretaria do Programa Regional do Meio Ambiente do Pacífico; e

Comissão de Veneza do Conselho da Europa.





Organizações pertencentes à ONU: