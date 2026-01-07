Reprodução/X A França foi um dos países mais afetados pela tempestade de neve na Europa

Uma forte tempestade de neve provocou o cancelamento de cerca de 800 voos em países da Europa Ocidental nesta quarta-feira (07), afetando principalmente França, Holanda e Bélgica. O fenômeno, batizado de tempestade Goretti, é o primeiro grande evento climático extremo registrado no continente em 2026 e trouxe neve intensa, gelo e temperaturas extremamente baixas.



Na França, aproximadamente 140 voos foram cancelados. O Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, registrou cerca de 100 cancelamentos ainda pela manhã, enquanto o aeroporto de Orly suspendeu 40 operações. A autoridade francesa de aviação civil determinou a redução de 40% dos voos em Charles de Gaulle e 25% em Orly, como medida preventiva diante das condições climáticas adversas.



O ministro dos Transportes da França, Philippe Tabarot, afirmou que a expectativa é de retomada gradual das operações ao longo da tarde, dependendo da evolução do tempo. Em Paris, serviços de ônibus chegaram a ser suspensos, justamente no dia em que o comércio se preparava para o início das tradicionais liquidações de Ano Novo.



A agência meteorológica Météo-France alertou para a expansão das áreas atingidas pela neve, especialmente no norte do país. Como medida de segurança, autoridades francesas proibiram temporariamente a circulação de caminhões e ônibus escolares em cerca de um terço dos departamentos, concentrados principalmente na metade norte do território.



Reprodução/X Neve toma conta de diversos locais na França

Na Holanda, a situação foi ainda mais crítica. A companhia aérea KLM cancelou cerca de 600 voos programados para esta quarta-feira no Aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, um dos mais movimentados da Europa. Este foi o sexto dia consecutivo de cancelamentos, agravados pela escassez de fluido anticongelante usado nas aeronaves, cuja reposição enfrenta atrasos na cadeia de abastecimento.



A administração de Schiphol informou que os estoques de fluido para degelo das pistas seguem adequados, mas destacou que o produto utilizado diretamente nas aeronaves é diferente e enfrenta dificuldades de fornecimento.



Na Bélgica, o Aeroporto de Bruxelas também registrou atrasos e cancelamentos devido à necessidade de degelo das pistas e das asas das aeronaves. Diante do cenário, autoridades holandesas recomendaram que a população trabalhe em casa sempre que possível.



O impacto da tempestade se estende além do setor aéreo. O diretor-presidente do grupo Carrefour, Alexandre Bompard, alertou que as restrições ao transporte rodoviário podem comprometer o abastecimento, especialmente de produtos perecíveis, em várias regiões afetadas pelo frio intenso.

