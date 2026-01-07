Alguns banhistas alegaram ter sido mordidos por piranhas enquanto se banhavam na Lagoa Nova, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, entre o período do Natal e o Ano Novo. Os relatos indicam que os ataques ocorreram em áreas onde a água chegava entre a cintura e o peito.
Uma das vítimas é a faxineira Juliana Aparecida Silva. Ela contou que havia entrado na lagoa havia cerca de 15 minutos quando sentiu a mordida. Ao sair da água, percebeu que o pé estava sangrando. Segundo ela, em entrevista à TV Gazeta, o ataque aconteceu enquanto nadava e flutuava no local.
Com o aumento das queixas, uma vistoria foi realizada na última terça-feira (6) e confirmou a presença de piranhas na lagoa. A partir da constatação, o local passou a ser tratado como área de risco para banho.
De acordo com órgãos ambientais e de saúde, ataques de piranhas tendem a ocorrer quando há movimentação intensa na água, restos de alimentos ou ferimentos expostos, que podem atrair os peixes. A recomendação é evitar o banho em locais com registro da espécie, não descartar alimentos na água e sair imediatamente ao notar qualquer comportamento incomum.
Em casos de mordida, a orientação é procurar atendimento médico para avaliação e limpeza do ferimento, a fim de evitar infecções.