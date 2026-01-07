Divulgação/Portal de Linhares Banhistas alegam mordidas de piranha em lagoa em Linhares

Alguns banhistas alegaram ter sido mordidos por piranhas enquanto se banhavam na Lagoa Nova, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, entre o período do Natal e o Ano Novo. Os relatos indicam que os ataques ocorreram em áreas onde a água chegava entre a cintura e o peito.



Uma das vítimas é a faxineira Juliana Aparecida Silva. Ela contou que havia entrado na lagoa havia cerca de 15 minutos quando sentiu a mordida. Ao sair da água, percebeu que o pé estava sangrando. Segundo ela, em entrevista à TV Gazeta, o ataque aconteceu enquanto nadava e flutuava no local.



Com o aumento das queixas, uma vistoria foi realizada na última terça-feira (6) e confirmou a presença de piranhas na lagoa. A partir da constatação, o local passou a ser tratado como área de risco para banho.



De acordo com órgãos ambientais e de saúde, ataques de piranhas tendem a ocorrer quando há movimentação intensa na água, restos de alimentos ou ferimentos expostos, que podem atrair os peixes. A recomendação é evitar o banho em locais com registro da espécie, não descartar alimentos na água e sair imediatamente ao notar qualquer comportamento incomum.



Em casos de mordida, a orientação é procurar atendimento médico para avaliação e limpeza do ferimento, a fim de evitar infecções.

