Divulgação/Governo Regional de Afar Caminhão capotou na praça central de Semera, na região de Afar, deixando 22 mortos e 65 feridos

Um caminhão que transportava pessoas por rotas ilegais capotou na praça central da cidade de Semera, no nordeste da Etiópia, provocando a morte de 22 pessoas e deixando ao menos 65 feridos.

Segundo o gabinete de comunicação do governo regional de Afar, o acidente ocorreu quando o veículo, que seguia por corredores ilegais com destino a outros países, perdeu o controle ao passar pela área urbana de Semera e capotou.

O chefe do órgão, Mohammed Ali Beido, afirmou que “22 pessoas morreram no acidente” e alertou que o número de vítimas fatais poderia aumentar conforme a gravidade dos ferimentos.





Ainda segundo as autoridades, 30 pessoas ficaram gravemente feridas e outras 35 tiveram ferimentos de menor gravidade. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Referência de Doubtee, onde receberam atendimento médico.

O governo regional destacou a atuação conjunta de moradores da cidade, forças de segurança e profissionais de saúde no socorro às vítimas e no transporte para unidades de saúde.

Em nota oficial, o gabinete de comunicação afirmou que “todas as operações necessárias para salvar vidas” foram realizadas desde o momento do acidente.

LEIA TAMBÉM: Acidente com carreta e ônibus na BR-116 mata 11 em Pelotas (RS)



Alerta contra corretores ilegais

Em pronunciamento, Mohammed Aklewum fez um alerta direto à população jovem para não acreditar em promessas feitas por corretores ilegais. Segundo ele, trata-se de “falsas esperanças” que colocam vidas em risco ao incentivar viagens por rotas perigosas.

O governo regional informou que continuará com ações de aplicação da lei para evitar novos casos semelhantes.





Em declaração oficial, o governo regional de Afar manifestou “profundo e amargo pesar” pelas mortes e prestou solidariedade às famílias das vítimas. A nota também agradeceu a atuação dos moradores de Semera, dos profissionais de saúde e das forças de segurança pela resposta rápida após o acidente.