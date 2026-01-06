Reprodução/ X Nicolás Maduro com os agente federais, na chegada aos EUA

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) recuou em acusar o ditador deposto Nicolás Maduro, de chefiar o suposto Cartel de Los Soles, nos Estados Unidos.

A nova peça da denúncia contra o venezuelano por narcotráfico, apresentada após o sequestro de Maduro pelos Estados Unidos excluiu a acusação feita na peça anterior, apresentada em 2020.



Na primeira denúncia, o termo “Cartel de Los Soles” aparece 33 vezes e Maduro é apontado como líder dessa suposta organização.



“Nicolas Maduro Moros, o réu, ajudou a administrar e, por fim, a liderar o Cartel de Los Soles à medida que ganhava poder na Venezuela”, dizia a denúncia, apresentada ainda no primeiro mandato de Trump.



Na nova peça do Departamento de Justiça, apresentada nesta semana, o Cartel de Los Soles aparece apenas duas vezes, em citações de menor importância, sem qualquer menção à liderança de Maduro em relação ao suposto cartel.



“Nicolas Maduro Moros, o réu – assim como o ex-presidente Chávez antes dele – participa, perpetua e protege uma cultura de corrupção na qual poderosas elites venezuelanas se enriquecem com o tráfico de drogas e a proteção de seus parceiros traficantes”, diz o texto.



A peça do Departamento de Justiça norte-americana afirma, em seguida, que os lucros dessa atividade foram para funcionários corruptos.



“[Esses funcionários] operam em um sistema de clientelismo administrado por aqueles no topo – referido como o Cartel de Los Soles ou Cartel dos Sóis, uma referência à insígnia do sol afixada nos uniformes de oficiais militares venezuelanos de alta patente”, diz o documento oficial de Washington.



A mudança na linguagem e no teor da acusação do Departamento de Justiça chamou a atenção, uma vez que o suposto cartel foi designado como grupo terrorista pelo governo Trump.



A acusação de que Maduro lideraria a organização justificou, no plano discursivo, a invasão da Venezuela.



Casal alegou inocência



Nesta segunda-feira (5), Nicolás Maduro e a esposa Cilia Flores, que também foi capturada na operação das forças norte-americanas no sábado (5), em Caracas, se declararam inocentes das acusações da Justiça dos Estados Unidos, na audiência de custódia.



Maduro disse ainda que é um homem decente e é um prisioneiro de guerra.





Enquanto o casal era ouvido na primeira audiência na Justiça, a vice Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina no país.



Apesar das denúncias de Trump, especialistas no mercado mundial de drogas vêm rejeitando chamar a Venezuela de narcoestado ou mesmo reconhecer a existência do Cartel de Los Soles.



Não há qualquer menção a esse grupo nas publicações do Escritório para Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas (ONU). O Relatório Anual Sobre Ameaças de Drogas da DEA (Administração de Combate às Drogas) de 2025, do governo dos Estados Unidos, também não menciona o suposto cartel venezuelano.





