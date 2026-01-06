Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil Petrobras confirma vazamento de fluido na Foz do Amazonas.

A Petrobras informou nesta terça-feira (6), que houve um vazamento durante a perfuração de um poço na bacia da Foz do Amazonas, a Margem Equatorial brasileira, localizado a cerca de 175 quilômetros do Amapá O incidente ocorreu neste domingo (4).

Leia mais: Petroleiras cortam investimentos em energia limpa

Por meio de nota, Petrobras afirmou que a perda de fluido de perfuração foi detectado em duas linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração ODN II ao poço Morpho. Segundo a petroleira, o vazamento foi imediatamente contido e isolado.

"Não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em total condição de segurança. A ocorrência também não oferece riscos à segurança da operação de perfuração", informou a Petrobras.

Apesar da afirmação, a empresa informou que as linhas serão trazidas à superfície para avaliação e reparo.









Segundo a estatal, todas as medidas de controle foram adotadas e todos os órgãos competentes foram notificados. Além disso, a Petrobras informou que o fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável, por esta razão, não há dano ao meio ambiente ou às pessoas.