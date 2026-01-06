Reprodução/ Pixabay Cidade de São Paulo

A Prefeitura de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (2), o edital do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) para 2026, incluindo o calendário de entrega das notificações de lançamento do imposto.

O pagamento da primeira parcela ou à vista de todos os imóveis terá vencimento em fevereiro. A consulta online aos valores do IPTU de 2026 estará disponível a partir de 15 de janeiro.

Quem optar pelo pagamento integral à vista receberá um desconto de 3%. Além disso, ao quitar o imposto de uma vez, o proprietário evita o risco de esquecer o pagamento de alguma parcela mensal, o que resultaria em acréscimos. O pagamento também poderá ser feito em até dez parcelas.

Os contribuintes devem receber uma notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Como novidade, em 2026, não será enviada uma segunda correspondência com as demais parcelas para aqueles que não optarem pelo pagamento integral. Quem preferir parcelar o imposto deverá emitir as parcelas restantes pela internet, acessando aqui.

Reajuste e isenção

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em outubro de 2025, um reajuste do IPTU. A proposta de autoria da Prefeitura trata da revisão da Planta Genérica de Valores ( PGV), que é a base utilizada para o cálculo do IPTU.

Com a revisão, a partir deste ano, mais de 1,5 milhão de imóveis residenciais serão beneficiados com isenção total ou descontos no imposto. Desse total, mais de 1 milhão de imóveis terão isenção integral, enquanto cerca de 540 mil terão reduções proporcionais, de acordo com a faixa de valor venal.

O texto também mantém o limite de reajuste do IPTU em até 10% para imóveis residenciais e comerciais, uma medida que oferece previsibilidade e estabilidade fiscal para famílias e empreendedores.

A revisão de 2025 seguiu a Lei nº 15.044/2009, que exige a atualização da base de cálculo do IPTU no primeiro ano de cada mandato, com o objetivo de corrigir distorções territoriais e tornar o sistema mais justo entre as diferentes regiões da cidade.





Pagamento



Neste ano, além das formas tradicionais de pagamento do IPTU, os moradores de São Paulo poderão utilizar novamente o sistema PIX para quitar o tributo.

Para emitir a guia de pagamento com o código, o contribuinte deve acessar exclusivamente o site oficial da Prefeitura. É importante lembrar que a Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo não envia cobranças ou links de pagamento de tributos por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Quem optar pelo pagamento via PIX deve seguir as seguintes orientações:

Emita a guia de pagamento através da página oficial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo ou clicando aqui.

O beneficiário do pagamento deve ser a Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18).

A instituição emissora do QR Code deve ser o Banco Bradesco S/A.

O pagamento poderá ser feito nos terminais de autoatendimento ou pelo internet banking dos bancos conveniados. Nesses canais online, não é necessário o documento impresso, apenas o número de cadastro do imóvel (que pode ser obtido nas notificações do IPTU). Já para o pagamento nos guichês de caixa e nas lotéricas, é necessário apresentar o documento impresso.

Além disso, o IPTU 2026 também pode ser pago por débito automático. Para os contribuintes que já optaram por essa modalidade em anos anteriores, ela continuará válida em 2026.

Quem ainda não escolheu essa opção deve efetuar o pagamento da 1ª parcela pelos canais tradicionais, mas poderá aderir ao débito automático até a data de vencimento dessa parcela. A partir da 2ª parcela, a opção passará a ser válida.

Confira o Edital do IPTU 2026

