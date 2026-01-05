O crime ocorreu no último sábado (03), quando Welsh percebeu que alguém teria invadido sua casa no quarteirão 800 da Clay Street. Enquanto ainda falava com a central do 911, a professora foi atacada e espancada, sendo levada ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos.
O homem suspeito de matar uma professora da Ravenscroft School em Raleigh, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, fez sua primeira aparição em tribunal nesta segunda-feira (5). Ryan Camacho, 36 anos, é suspeito de matar Zoe Welsh, após invadir sua residência enquanto a vítima ligava para o 911.
Vizinhos ficaram chocados com o ocorrido ."É devastador para as pessoas que moram nessa área, é loucura, meio chocante", afirmou Joshua Carpenter, vizinho da vítima, para o ABC7.
Polícia reforça mensagem de segurança
O chefe de polícia de Raleigh, Rico Boyce, destacou ao ABC7, a gravidade do crime: "Estou profundamente de coração partido por esta mãe, amiga e mentora de muitos em nossa comunidade. A prisão do suspeito envia uma mensagem forte de que atos criminosos não serão tolerados em nossa cidade."
Ele também elogiou a ação rápida dos policiais, que permitiu a detenção imediata de Camacho. O caso segue sob investigação.
Comunidade escolar em luto
A Ravenscroft School lamentou a morte de Welsh, professora de Ciências do Ensino Médio: "Zoe tem sido uma pedra angular do nosso departamento e da comunidade Ravenscroft por anos. Sua perda é profundamente sentida por todos nós", declarou um porta-voz da escola à ABC11.
A escola informou ainda que está oferecendo aconselhamento a professores, funcionários e estudantes enquanto retornam ao campus.