Reprodução/ Divulgação Polícia Carolina do Norte Zoe Welsh e Ryan Camacho



O homem suspeito de matar uma professora da Ravenscroft School em Raleigh, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, fez sua primeira aparição em tribunal nesta segunda-feira (5). Ryan Camacho, 36 anos, é suspeito de matar Zoe Welsh, após invadir sua residência enquanto a vítima ligava para o 911.

Reprodução/ABC 7 Professora assassinada enquanto ligava para o 911

O crime ocorreu no último sábado (03), quando Welsh percebeu queno quarteirão 800 da Clay Street. Enquanto ainda falava com a central do 911, a professora foi, sendo levada ao hospital, ondeaos ferimentos.

Vizinhos ficaram chocados com o ocorrido . "É devastador para as pessoas que moram nessa área, é loucura, meio chocante", afirmou Joshua Carpenter, vizinho da vítima, para o ABC7.



Polícia reforça mensagem de segurança

O chefe de polícia de Raleigh, Rico Boyce, destacou ao ABC7, a gravidade do crime: "Estou profundamente de coração partido por esta mãe, amiga e mentora de muitos em nossa comunidade. A prisão do suspeito envia uma mensagem forte de que atos criminosos não serão tolerados em nossa cidade."

Ele também elogiou a ação rápida dos policiais, que permitiu a detenção imediata de Camacho. O caso segue sob investigação.

Comunidade escolar em luto

A Ravenscroft School lamentou a morte de Welsh, professora de Ciências do Ensino Médio: "Zoe tem sido uma pedra angular do nosso departamento e da comunidade Ravenscroft por anos. Sua perda é profundamente sentida por todos nós", declarou um porta-voz da escola à ABC11.

A escola informou ainda que está oferecendo aconselhamento a professores, funcionários e estudantes enquanto retornam ao campus.