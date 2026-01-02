Reprodução/The New York Post O FBI afirmou ter impedido um possível ataque terrorista na Carolina do Norte

O FBI afirmou ter impedido um possível ataque terrorista planejado por Christian Sturdivant, de 18 anos, na véspera de Ano Novo, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Segundo documentos judiciais, ele pretendia atingir civis cristãos e pessoas LGBTQIAP+ em um supermercado ou Burger King, inspirado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Planos detalhados e investigação

A investigação começou em 2022, quando Sturdivant ainda era menor. Ele consumia conteúdo do ISIS na internet e entrou em contato com quem acreditava serem membros do grupo, que na realidade eram agentes disfarçados do NYPD e do FBI.

Durante o planejamento, Sturdivant jurou lealdade ao ISIS e detalhou seus planos de “fazer jihad em breve”. Em sua casa, foram encontrados documentos manuscritos intitulados “O Ataque de Ano Novo” e “Jihad Burger King”, listando o número de vítimas e os locais dos ataques. O FBI também encontrou um martelo e anotações com um apelo à jihad, segundo reportagem da ABC News.

Reprodução/Departamento de Justiça dos EUA O FBI também encontrou um martelo e anotações na casa de Christian Sturdivant

Ele chegou a tentar adquirir uma arma e estava prestes a sair de casa “vestido todo de preto” quando foi contido pelo avô, que trabalha em um supermercado e é ministro cristão em Charlotte.

Prisões e reações do FBI

O diretor do FBI, Kash Patel, em postagem nas redes sociais, destacou: “Obrigado aos nossos grandes parceiros por trabalharem conosco e, sem dúvida, salvarem vidas”.

Em coletiva de imprensa, Russ Ferguson, procurador dos EUA para o Distrito Oeste da Carolina do Norte, afirmou: “O fato de que ele encontrou não um, mas dois policiais disfarçados deveria fazer o público se sentir muito, muito bem e muito seguro”.

Sturdivant foi preso na véspera de Ano Novo e fez sua primeira aparição no tribunal federal nesta sexta-feira (02). Ele enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão. O FBI tentou interná-lo involuntariamente devido ao risco que representava, mas o pedido foi negado pelo juiz magistrado estadual.