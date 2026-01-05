Arquivo pessoal Bebê é atingida por bala perdida em São Paulo

A comemoração do Ano Novo terminou em susto e correria em Guaianases, na zona leste de São Paulo. Uma bebê de 11 meses foi atingida por uma bala perdida na noite de 31 de dezembro, enquanto estava com a família em uma confraternização em um conjunto habitacional da região.



A criança, chamada Esther Vitória, dormia em um carrinho no momento em que foi atingida. O disparo aconteceu por volta das 23h50, pouco antes da virada do ano. Segundo a família, ninguém percebeu imediatamente o que havia ocorrido, apenas ouviram um barulho seco e, em seguida, o choro intenso da bebê.

A família passava o Réveillon na casa de um amigo, localizada no terceiro andar de um imóvel no conjunto Inácio Monteiro. O projétil, de calibre 22, não perfurou o corpo da criança, mas causou uma queimadura superficial. A bala foi encontrada dentro do carrinho.



Esther foi levada ao Hospital Cidade Tiradentes, onde recebeu atendimento médico e passou por exames. Após avaliação, os médicos decidiram pela alta hospitalar. Ela já está em casa e não corre risco.



O caso aconteceu a poucos dias do primeiro aniversário da bebê, marcado para o dia 9 de janeiro. A mãe, Jeniffer de Souza Freitas, diz que o episódio mudou completamente o clima da celebração. “Foi um choque. Em vez de comemorar, a gente só pensava no pior. Minha filha escapou por muito pouco”, afirmou em entrevista ao Estadão.



A Polícia Civil investiga a origem do disparo. A principal hipótese é de que a bala tenha sido disparada para o alto e, após ricochetear em algum objeto, acabou atingindo a criança. Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados.