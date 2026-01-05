Reprodução/ANN Atum gigante bate recorde e é vendido por R$ 17 milhões

Um atum-rabilho de 243 quilos foi vendido por um valor recorde de 510 milhões de ienes (R$ 17.3 milhões) no primeiro leilão de 2026 no mercado de peixes de Toyosu, em Tóquio. As informações são do CTV News.

O maior lance pelo valioso atum no leilão realizado antes do amanhecer de segunda-feira foi da Kiyomura Corp., cujo proprietário, Kiyoshi Kimura, administra a popular rede Sushi Zanmai.

Kimura, que já havia vencido o torneio anual diversas vezes, quebrou o recorde anterior de 334 milhões de ienes (R$ 11.3 milhões) que ele mesmo havia estabelecido em 2019.

O peixe caro foi pescado na costa de Oma, no norte do Japão, região conhecida por produzir atum de alta qualidade, e custa 2,1 milhões de ienes (R$ 72.447,27) por quilo (R$ 32.861,56 por libra).





Centenas de atuns são vendidos diariamente no leilão matinal, mas os preços são significativamente mais altos do que o normal para o atum de Oma, especialmente no leilão festivo de Ano Novo.

Devido à popularidade do atum para sushi e sashimi, o atum-azul do Pacífico era anteriormente uma espécie ameaçada, mas seu estoque está se recuperando graças aos esforços de conservação.