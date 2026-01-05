Reprodução/Facebook/Sos Mongaguá Ruas alagadas em Momguaguá

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém alerta para chuvas no litoral paulista. Segundo a Defesa, a região segue em monitoramento permanente, com um Gabinete de Crise mobilizado, com a previsão de chuvas e rajadas de vento, risco de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis. A orientação é de que a população evite áreas de risco, siga os comunicados oficiais e acione a Defesa Civil em caso de emergência.

As chuvas que atingiram o estado neste domingo (04) já causaram alagamentos, quedas de árvores, danos estruturais em casas equipamentos públicos e transbordamento de rios no litoral do estado. Até o momento, mais de cem pessoas estão desabrigadas nos municípios de Mongaguá, Cubatão e Peruíbe.

De acordo com o balanço estadual, não há registro de mortos, feridos ou desaparecidos. Ao todo, foram contabilizadas 133 desabrigados e 236 desalojados.

Balanço das ocorrências



Segundo o Gabinete de Crise SP Sempre Alerta Operação Chuvas, foram registradas 11 ocorrências relacionadas a eventos climáticos extremos no estado. Em Mongaguá, a chuva forte e as rajadas de vento causaram alagamentos, queda de uma estrutura metálica. 94 pessoas estão desabrigadas e 230 desalojadas, além de 120 famílias em situação de vulnerabilidade.

Em Cubatão, um rio encheu e deixou 36 pessoas desabrigadas, enquanto em Rio Grande da Serra um deslizamento atingiu uma casa e três pessoas deixaram o imóvel. Outras cidades registram alagamentos, quedas de árvores, ventos fortes e interdições de vias.

A Defesa Civil afirma que as equipes seguem atuando de forma integrada para atendimento das ocorrências e assistência às famílias afetadas.

Maiores acumulados de chuva em 6 horas no estado

Apesar de o acumulado não estar acima da média para esta época do ano, é importante que os moradores desses municípios se preparem para rajadas de vento e mais chuvas intensas.