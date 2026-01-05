A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém alerta para chuvas no litoral paulista. Segundo a Defesa, a região segue em monitoramento permanente, com um Gabinete de Crise mobilizado, com a previsão de chuvas e rajadas de vento, risco de alagamentos e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis. A orientação é de que a população evite áreas de risco, siga os comunicados oficiais e acione a Defesa Civil em caso de emergência.
As chuvas que atingiram o estado neste domingo (04) já causaram alagamentos, quedas de árvores, danos estruturais em casas equipamentos públicos e transbordamento de rios no litoral do estado. Até o momento, mais de cem pessoas estão desabrigadas nos municípios de Mongaguá, Cubatão e Peruíbe.
De acordo com o balanço estadual, não há registro de mortos, feridos ou desaparecidos. Ao todo, foram contabilizadas 133 desabrigados e 236 desalojados.
Balanço das ocorrências
Segundo o Gabinete de Crise SP Sempre Alerta Operação Chuvas, foram registradas 11 ocorrências relacionadas a eventos climáticos extremos no estado. Em Mongaguá, a chuva forte e as rajadas de vento causaram alagamentos, queda de uma estrutura metálica. 94 pessoas estão desabrigadas e 230 desalojadas, além de 120 famílias em situação de vulnerabilidade.
Em Cubatão, um rio encheu e deixou 36 pessoas desabrigadas, enquanto em Rio Grande da Serra um deslizamento atingiu uma casa e três pessoas deixaram o imóvel. Outras cidades registram alagamentos, quedas de árvores, ventos fortes e interdições de vias.
A Defesa Civil afirma que as equipes seguem atuando de forma integrada para atendimento das ocorrências e assistência às famílias afetadas.
Maiores acumulados de chuva em 6 horas no estado
Apesar de o acumulado não estar acima da média para esta época do ano, é importante que os moradores desses municípios se preparem para rajadas de vento e mais chuvas intensas.
São Sebastião (Boiçucanga 2): 31 mm
- São Carlos (São Carlos): 26 mm
- Ubatuba (Sertão da Quina): 17 mm
- Bertioga (Jardim Vista Linda): 17 mm
- Rio Claro (Jardim Inocoop): 15 mm
- Araraquara (Vila Independência): 14 mm
- Caraguatatuba (Tabatinga): 13 mm
- Santos (Saboó): 11 mm
- Franca (Franca): 10 mm
- São José do Rio Preto (Eldorado): 10 mm
- Lorena (Rio Mandi): 9 mm
- Santo André (Paranapiacaba): 8 mm
- Cubatão (Jardim Casqueiro): 8 mm
- São Vicente (Vila Margarida): 8 mm
- Bebedouro (Bebedouro): 8 mm
- Araras (Vila D. Rosa Zurita): 8 mm
- Peruíbe (Centro): 7 mm
- Guarujá (Jardim Albamar): 7 mm
- Lavrinhas (Centro): 7 mm
- Ribeirão Preto (Jd. Prof. Antonio Palocci): 7 mm
- Praia Grande (Alice Geotec): 6 mm
- Ilhabela (Armação): 5 mm
- Aparecida (São Francisco): 5 mm