Reprodução/Defesa Civil SP O trânsito segue parado do km 54 ao km 51

Rodovia Anchieta está bloqueada no sentido São Paulo após árvore cair

Pistas fechadas formam quase 30km de congestionamento e não há previsão de liberação

rodovia Anchieta , no sentido São Paulo, está com o trânsito parado do, por causa da. A informação foi divulgada pelo Gabinete de crise do SP Sempre Alerta e repassada pela Defesa Civil do estado.





Ainda de acordo com o comunicado, a Anchiete tem mais decausado pela interdição da via. A alternativa para quem segue emé utilizar a rodovia dos Imigrantes.



De acordo com o comunicado, "a concessionária de energia foi acionada e está no local para a resolução do problema, uma vez que a ocorrência envolve árvore atingindo a rede elétrica. As equipes seguem em atuação para que a via seja liberada o quanto antes".

Já a pista sul da rodovia Mogi-Bertoga, que estava interditada por questões de segurança devido ao alto volume de chuva, foi liberada na tarde deste domingo (04), segundo a Defesa Civil.