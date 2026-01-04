Rodovia Anchieta está bloqueada no sentido São Paulo após árvore cair
Pistas fechadas formam quase 30km de congestionamento e não há previsão de liberação
Já a pista sul da rodovia Mogi-Bertoga, que estava interditada por questões de segurança devido ao alto volume de chuva, foi liberada na tarde deste domingo (04), segundo a Defesa Civil.
De acordo com o comunicado, "a concessionária de energia foi acionada e está no local para a resolução do problema, uma vez que a ocorrência envolve árvore atingindo a rede elétrica. As equipes seguem em atuação para que a via seja liberada o quanto antes".