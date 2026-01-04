O trânsito segue parado do km 54 ao km 51
Rodovia Anchieta está bloqueada no sentido São Paulo após árvore cair
Pistas fechadas formam quase 30km de congestionamento e não há previsão de liberação

A rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, está com o trânsito parado do km 54 ao km 51, por causa da queda de uma árvore. A informação foi divulgada pelo Gabinete de crise do SP Sempre Alerta e repassada pela Defesa Civil do estado.

Ainda de acordo com o comunicado, a Anchiete tem mais de 28 quilômetros de congestionamento causado pela interdição da via. A alternativa para quem segue em direção à capital é utilizar a rodovia dos Imigrantes.



De acordo com o comunicado, "a concessionária de energia foi acionada e está no local para a resolução do problema, uma vez que a ocorrência envolve árvore atingindo a rede elétrica. As equipes seguem em atuação para que a via seja liberada o quanto antes".

Já a pista sul da rodovia Mogi-Bertoga, que estava interditada por questões de segurança devido ao alto volume de chuva, foi liberada na tarde deste domingo (04), segundo a Defesa Civil.

