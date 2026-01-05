Reprodução/freepik Episódio sobre obras será reprisado nesta terça-feira (6).

Você sabe quais são as vantagens e desvantagens de comprar um apartamento na planta? Quer descobrir quais cuidados o comprador precisa ter antes de assinar o contrato de um imóvel nessa situação?

O episódio sobre compra de imóveis na planta da série iGuilino - um guia para quem mora em condomínio - será reprisado nesta terça-feira (06). Nele, a advogada Priscila Monteiro, especialista em Direito Imobiliário, esclarecerá dúvidas comuns sobre o tema.

Neste episódio, também vamos esclarecer:

quais taxas são consideradas abusivas no processo de compra de imóveis na planta;

se a correção monetária mensal antes da entrega das chaves é uma prática permitida;

o que o consumidor pode fazer quando se depara com a cobrança de parcelas fictícias impostas por incorporadoras.

Também vamos falar sobre quais índices de correção podem ser usados nos reajustes anuais e quais despesas o comprador deve considerar antes de assinar um contrato de compra de um imóvel na planta.





