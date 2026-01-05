Reprodução/redes sociais Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, desapareceu após passar a virada do ano no Pico Paraná

As buscas por Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, foram retomadas na manhã desta segunda-feira (5). O jovem está desaparecido desde a última quinta-feira (1), após iniciar uma trilha acompanhado de uma amiga no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

A amiga do jovem, Thayane Smith, através das redes sociais, afirmou que divulgará a "história completa" no fim das buscas. "Tenho muitos vídeos do início de tudo, meio e fim, deixarei a história completa após tudo isso acabar", escreveu.

Em vídeos que circulam na internet, Thayane aparece ao lado de Roberto e outras pessoas durante o trajeto da trilha. “A trilha é muito difícil. Isso aqui é pra disposição, pra quem é aventureiro. É a nossa vida em risco”, afirmou ela em um dos registros.

Outras manifestações nas redes

Com o início das buscas por Roberto, Thayane Smith compartilhou uma série de stories. Usando emoji de risada, ela escreveu: "Interrogações, investigações, eita 2026 kkkkk. Feliz Ano Novo”.

Em outra publicação, Thayane foi mais enfática: “Aprendizado, nunca mais andar com alguém que não é experiente em trilhas, não é seu estilo de vida e não tem pique para isso”.

Familiares pedem cautela

Após as publicações de Thayane Smith, internautas começaram a questionar a postura e as declarações da jovem. Diante da repercussão, o primo de Roberto Farias Thomaz pediu cautela e que não acusem Thayane.

"Peço que não levantem suposições sobre a menina que estava com o meu primo. O foco não é esse! A Polícia Civil já está investigando o caso e confiamos no trabalho deles. Temos fortes motivos para acreditar que o Betinho está ‘apenas’ perdido e com vida no meio da mata”, escreveu Raul Farias Batista.

As buscas

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as buscas seguem no Pico Paraná. Ao todo, 19 bombeiros atuam no local, além de montanhistas voluntários. A corporação salienta que, devido ao difícil acesso, cães de buscas não participam da operação. "Risco muito alto para a segurança deles", salienta.











