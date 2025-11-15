Michelle Valente / enviada especial do Portal iG Painel do evento





O 4° leilão da Eco Invest destinará recursos com foco total na Amazônia. O edital divulgado durante a Confederação Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas ( COP30) aposta em crédito barato, bônus extra e proteção cambial para atrair investidores.

O programa deve operar em modelo de blended finance, combinando capital público e privado e pretende mobilizar até US$ 4 bilhões (cerca de R$ 21 bilhões na cotação atual) em investimentos sustentáveis a partir de 2026.



O Tesouro oferecerá crédito a 1% ao ano, enquanto as instituições vencedoras deverão captar quatro vezes o valor recebido, com pelo menos 60% de origem estrangeira.

O leilão prevê ainda um bônus adicional de 20% para assistência técnica e capacitação, além de um hedge cambial de US$ 3,4 bilhões oferecido pelo BID para reduzir riscos de variação do dólar.



Os projetos poderão abranger bioeconomia, turismo ecológico sustentável e infraestrutura habilitante para cadeias produtivas locais.



Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a iniciativa reafirma o valor econômico da preservação: “A floresta em pé gera mais valor e mais oportunidades do que a devastação”.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que o programa fortalece atividades sustentáveis, “criando oportunidades que gerem renda, inclusão e conservação da floresta”.

A documentação detalhada será publicada nos próximos dias, e o anúncio dos vencedores está previsto para o início de 2026.



