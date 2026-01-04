Reprodução/X Nicolás Maduro e imagens do bombardeio na Venezuela

A reunião da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), que integra os 33 países da América Latina e do Caribe, terminou sem acordo. O grupo debateu neste domingo (04) o futuro da Venezuela, depois dos ataques do governo Donald Trump contra a Venezuela, na madrugada de sábado (03). A informação foi divulgada pela CNN.



Leia também: Vereadora diz que Lula é o próximo a ser capturado por Trump



A reunião começou por volta de 14h. A emissora de tv afirmou que não foi emitida uma nota oficial, mas que integrantes do governo informaram que segue a posição atual do governo brasileiro, que considerou o ataque como de alta gravidade. O chanceler Mauro Vieira, do Brasil, participou e destacou que existe um grande número de países preocupados com a situação na Venezuela.

Quase todos os países da Celac estiveram presentes, e a reunião foi realizada a portas fechadas, de acordo com a CNN.

A Celac foi lançada em 2010 e está em atividade. Segundo o governo brasileiro, a ''Celac promove o diálogo político de alto nível e ações de cooperação regional em diversos temas, como segurança alimentar, energia, educação, saúde, inclusão social, desenvolvimento sustentável, transformação digital e infraestrutura para a integração''.