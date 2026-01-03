Reprodução/ Facebook Vereadora de Londrina (PR), Jessicão (PP)

Durante a madrugada deste sábado (3), a capital venezuelana, Caracas, foi alvo de bombardeios. Os ataques fazem parte de uma ofensiva atribuída aos Estados Unidos. O governo Trump sustenta que o regime de Nicolás Maduro é ilegítimo e acusa o presidente da Venezuela de envolvimento com narcotráfico, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros.

Em meio ao cenário de tensão internacional, a vereadora de Londrina (PR) Jéssica Ramos Moreno (PP), conhecida como “Jessicão”, publicou em seu perfil no Facebook uma imagem em que aparece segurando uma folha branca com a frase: “O próximo é você, nove dedos!”. Na foto, a parlamentar surge sorrindo, vestindo uma camisa amarela e um colete com um adesivo onde se lê “Fora, Lula!”.

Em outra postagem, a vereadora compartilhou a imagem de um print de uma publicação feita na rede social X (antigo Twitter) com a mensagem “Agora é a vez do nove dedos!”.

Reprodução/ Facebook Publicação da vereadora Jessicão na rede social X (antigo Twitter)





Em diferentes conteúdos publicados no Facebook, ela também explicita seu posicionamento político e partidário, incluindo registros em manifestações que pedem a soltura e anistia do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

Quem é Jessicão?

Nascida em Londrina em 3 de fevereiro de 1993, Jéssica Ramos Moreno é ex-presidente do Movimento Direita Paraná e atuou na organização de manifestações na cidade após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Nas eleições de 2020, sua primeira disputa eleitoral, foi eleita vereadora pelo Progressistas (PP) com 2.523 votos, sendo a única candidata de Londrina a receber apoio direto do então presidente Jair Bolsonaro. Alinhada às pautas conservadoras e à direita política, sua atuação parlamentar segue essa orientação.

Em 2024, Jessicão foi reeleita para a 19ª Legislatura (2025–2028), conquistando a segunda maior votação entre os eleitos, com 15.057 votos.

O Portal iG tentou contato com a vereadora Jessicão para obter mais informações referentes as postagens da rede social, mas até o momento da publicação desta reportagem não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.