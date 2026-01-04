Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas intensas e rajadas de vento entre domingo e terça-feira.
Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil
Defesa Civil de São Paulo alerta para chuvas intensas e rajadas de vento entre domingo e terça-feira.

A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) aumenta o risco de temporais em vários estados do Brasil ao longo desta semana, segundo a MetSul Meteorologia.

Minas Gerais, Espírito Santo e o sul da Bahia concentram os maiores volumes de chuva previstos. Nessas áreas, os acumulados podem variar entre 100 mm e 200 mm em até 72 horas, com registros isolados de até 300 mm, o que eleva o risco de alagamentos e inundações.

O alerta também se estende a pontos do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde a chuva pode ocorrer de forma forte a intensa em alguns momentos. Áreas do Centro-Oeste também podem registrar temporais sob influência do sistema.

Reprodução/ Metsul Meteorologia
ZCAS

A ZCAS é um corredor de umidade típico do verão que se estende da Amazônia até o Sudeste, favorecendo chuva persistente e volumes elevados em curto período.

Esse padrão meteorológico aumenta a preocupação com transtornos, especialmente em áreas urbanas e regiões de encosta, onde há risco de alagamentos e deslizamentos.

