A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) aumenta o risco de temporais em vários estados do Brasil ao longo desta semana, segundo a MetSul Meteorologia.Minas Gerais, Espírito Santo e o sul da Bahia concentram os maiores volumes de chuva previstos. Nessas áreas, os acumulados podem variar entre 100 mm e 200 mm em até 72 horas, com registros isolados de até 300 mm, o que eleva o risco de alagamentos e inundações.
O alerta também se estende a pontos do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde a chuva pode ocorrer de forma forte a intensa em alguns momentos. Áreas do Centro-Oeste também podem registrar temporais sob influência do sistema.
ZCAS
A ZCAS é um corredor de umidade típico do verão que se estende da Amazônia até o Sudeste, favorecendo chuva persistente e volumes elevados em curto período.Esse padrão meteorológico aumenta a preocupação com transtornos, especialmente em áreas urbanas e regiões de encosta, onde há risco de alagamentos e deslizamentos.