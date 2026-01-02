Tânia Rêgo/Agência Brasil Mar segue agitado no Rio de Janeiro

A Marinha do Brasil emitiu um novo alerta de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro, com previsão de ondas que podem atingir até 3 m de altura nos próximos dias. O aviso oficial amplia o cenário de atenção observado desde a virada do ano.

Segundo a Marinha, o alerta tem início no sábado (03) e segue até a manhã de segunda-feira (05), afetando principalmente a faixa costeira entre Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, e Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense e cidades da Região dos Lagos.

Mar agitado eleva riscos no litoral

De acordo com o comunicado, a intensificação dos ventos sobre o oceano deve provocar mar muito agitado, com risco para banhistas, embarcações de pequeno porte e atividades esportivas aquáticas, como surfe, stand up paddle e navegação recreativa.

A recomendação é que a população evite o banho de mar durante o período da ressaca e respeite as orientações das equipes de salvamento e da Defesa Civil.





Tempo segue instável no fim de semana

O alerta de ressaca ocorre em meio a um cenário de tempo instável no litoral fluminense, com previsão de chuva, céu encoberto e ventos moderados a fortes ao longo do fim de semana. As temperaturas seguem elevadas, características do verão, mas a combinação entre vento intenso e mar agitado aumenta o risco de acidentes.

Orientações da Marinha à população

A Marinha reforça as seguintes recomendações:

Evitar o banho de mar enquanto durar a ressaca

Não praticar esportes aquáticos em áreas abertas

Não permanecer em costões, pedras ou áreas próximas ao mar

Redobrar a atenção com crianças e idosos na orla

Em caso de emergência no mar, o acionamento deve ser feito pelo telefone 185.