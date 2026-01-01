Reprodução/X Bar pega fogo e deixa 40 mortos nos Alpes suíços

Um incêndio de grandes proporções atingiu um bar lotado durante as comemorações de réveillon na madrugada desta quinta-feira (1º) e deixou ao menos 40 mortos na cidade de Crans-Montana, um famoso resort de esqui nos Alpes suíços. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais e informações divulgadas pelo governo italiano. A maioria teve lesões graves, segundo o Sky News.



Entre os feridos, há dois franceses; O incidente foi tratado como incêndio, sem indicativo de que tenha sido um ataque. Ainda de acordo com a Sky News, 10 helicópteros e 40 ambulâncias foram utilizados.

Como aconteceu a tragédia

O fogo começou por volta de 1h30 no bar Le Constellation, onde mais de cem pessoas celebravam a virada do ano. O local tem capacidade para até 400 frequentadores. Inicialmente, a polícia informou apenas que havia vítimas fatais e muitos feridos, mas, horas depois, o Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou que cerca de 40 pessoas morreram, com base em dados repassados pelas autoridades suíças.



De acordo com a polícia do cantão de Valais, equipes de resgate encontraram um cenário de grande destruição. “Há muitos feridos e muitas mortes”, afirmou o porta-voz da corporação, Gaëtan Lathion, ao destacar a gravidade da ocorrência. O número oficial de vítimas ainda pode ser atualizado, já que as autoridades seguem contabilizando os atendimentos.



Relatos iniciais apontavam para uma explosão, mas a polícia esclareceu posteriormente que se tratou de um incêndio, cuja causa ainda não foi determinada. A imprensa suíça levantou a possibilidade de que o fogo tenha começado após o uso de artefatos pirotécnicos durante um show no local, informação que ainda está sob investigação.



Hospitais da região ficaram sobrecarregados com a chegada de vítimas, muitas delas com queimaduras graves, segundo a emissora pública RTS. O atendimento mobilizou bombeiros, policiais, ambulâncias e helicópteros de resgate.



A área ao redor do bar foi totalmente isolada, e as autoridades decretaram uma zona de exclusão aérea sobre Crans-Montana para facilitar as operações de emergência. Uma coletiva de imprensa foi marcada para a manhã desta quinta-feira, quando devem ser divulgadas novas informações sobre as causas do incêndio e o número de vítimas.

Onde fica

Crans-Montana está localizada no cantão de Valais, a cerca de 40 quilômetros do Matterhorn, e é um dos destinos turísticos mais conhecidos da Suíça, frequentado por visitantes de vários países, especialmente durante o inverno. Saindo de Genebra, a viagem de carro dura cerca de 2 horas.

A estação possui mais de 40 pistas, com 30% para iniciantes, 50% intermediário, 11% avançado e 9% expert, segundo o site skibrasil. A temporada vai de dezembro a março.



