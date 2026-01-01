Divulgação Mega da virada

Os primeiros memes do ano de 2026 estão oficialmente no ar. Após a Caixa adiar o sorteio da Mega da Virada de ontem (31) para esta quinta-feira (1), muitos memes surgiram nas redes sociais em função da decisão do banco.



"Precisava pagar o boleto até meia noite, Caixa, assim você me complica", dizia um dos memes. "Vou ficar em dívidas até o ano que vem, a culpa é sua, Caixa", brincou outra pessoa em comentários nas redes sociais.

O que aconteceu:



O volume histórico de apostas levou a Caixa Econômica Federal a alterar o horário do sorteio da Mega da Virada. Previsto inicialmente para as 22h desta quarta-feira (31/12), o concurso foi adiado e será realizado às 10h desta quinta-feira (1º/1).



Com a alta procura, o prêmio principal também aumentou e passou de R$ 1 bilhão para R$ 1,09 bilhão, tornando-se o maior valor já oferecido pela loteria. Segundo a Caixa, o movimento nos canais de apostas foi considerado inédito: o sistema digital chegou a registrar cerca de 120 mil transações por segundo, enquanto as lotéricas contabilizaram quase 4,8 mil apostas por segundo.



Assim como ocorre tradicionalmente na Mega da Virada, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor total será distribuído entre os apostadores que fizerem cinco acertos, e assim sucessivamente.



A Caixa destacou ainda que o prêmio deste ano supera em 57% o valor pago no sorteio de 2024, quando R$ 635,4 milhões foram divididos entre oito ganhadores.



Criada em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostadores com o acerto das seis dezenas ao longo das edições realizadas até agora.

