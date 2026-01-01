Fagner Vilela - Portal iG Gestante relatou dificuldades para encontrar suporte básico

A virada do ano na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, reuniu milhares de pessoas em clima de festa e celebração. Entre elas, estava uma família carioca que escolheu a orla pela primeira vez para acompanhar o Réveillon. A expectativa era de tranquilidade e boa infraestrutura — algo que, segundo relataram, não foi totalmente correspondido.

Grávida de sua primeira filha, Violaine contou que a decisão de passar a virada na Barra veio justamente pela fama de ser um ponto mais organizado e menos tumultuado que outras praias do Rio. “A gente sempre ouviu dizer que aqui era mais tranquilo, então resolvemos vir para aproveitar esse momento especial em família”, afirmou.

No entanto, ao longo da noite, a gestante relatou dificuldades para encontrar suporte básico. “É a primeira vez que viemos pra Barra na virada, achamos que seria mais estruturado, mas faltou organização”, disse. Segundo ela, o grande fluxo de pessoas não foi acompanhado por serviços adequados.

“Não tinha áreas de descanso, poucas opções de apoio e, em muitos momentos, ficamos sem saber onde procurar ajuda. Fiquei muito tempo em pé e foi bem cansativo, ainda mais grávida”, relatou. A situação, segundo a família, acabou gerando preocupação e desconforto.

Apesar das críticas, eles também destacaram pontos positivos. “A festa é linda, a queima de fogos emociona e a energia das pessoas é maravilhosa”, afirmou. Mesmo assim, reforçaram que a infraestrutura precisa acompanhar o crescimento do público. “É um evento gigante. Muita gente escolhe estar aqui nesse momento especial, então é importante pensar em quem precisa de mais suporte.”

A família diz que não descarta voltar à praia em outras ocasiões, mas espera melhorias na organização. “Foi um Réveillon marcante, mas poderia ter sido mais confortável. A estrutura faz muita diferença”, concluiu.