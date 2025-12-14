Incêndio atinge fábrica de flores artificiais na Mooca (SP)

Um incêndio atingiu uma edificação na manhã deste domingo (14), na Alameda Rubião Junior, número 193, no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo. O fogo começou por volta das 7h29 e mobilizou o Corpo de Bombeiros, que enviou 19 viaturas ao local. Até o momento, não há informações sobre vítimas.
Segundo os Bombeiros, ocorrência foi registrada inicialmente como incêndio em edificação e, ao longo do atendimento, foi confirmado que o local funciona como uma fábrica de flores artificiais. As informações foram divulgadas em tempo real pelas equipes de emergência que atuam na região.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio apresentou grandes proporções, com intensa presença de fogo e fumaça. As equipes seguem no combate às chamas.
Grande mobilização dos Bombeiros
Ao menos 19 viaturas foram empenhadas no atendimento da ocorrência. O número de veículos foi ampliado devido à intensidade do incêndio e ao risco de propagação do fogo para imóveis próximos. A Polícia Militar também atua no local, com bloqueios em vias da região para garantir a segurança e facilitar o trabalho das equipes de emergência.
Vídeos feitos por moradores e pessoas que passavam pela Mooca mostram chamas altas e uma densa coluna de fumaça saindo do galpão industrial.
A fumaça gerada pelo incêndio chamou atenção em diferentes pontos da capital paulista. Relatos publicados na rede social X indicam que a nuvem escura pôde ser vista até mesmo na zona norte de São Paulo.
Até a última atualização, não havia registro de feridos. O Corpo de Bombeiros informou que segue apurando as causas do incêndio. A área permanece isolada enquanto as equipes finalizam o controle da ocorrência. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos no local.